ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي: 44 مليون جنيه إيرادات فبراير

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:03 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا، من الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.

وأوضح مدير الهيئة في تقريره أنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليون و 500 ألف جنيه، كذلك، تم إنهاء إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا من خلال الشهر العقارى بعدد من المحافظات لتسميلها للمنتفعين، فضلًا عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من انتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء عدد 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار الفولي الى انه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانوني للوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام والتى تصل إلى حوالي 28 مشروع نقع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة ، بخلاف عدد من المشروعات جارى إتخاذ إجراءات الموافقة عليها إستجابة لطلبات المحافظة، لافتًا الى انه تم أيضًا المرور على مساحة 83 فدان بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها .

وأضاف انه تم ايضًا إستقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جارى دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضى ولاية الهيئة، فضلا عن الإتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإدارى لأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال أملاك الدولة بالمحافظة .

وفي سياق متصل أكد مدير الهيئة أنه مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على عدد 3 مشروعات نفع عام ، وإعتماد جلستين مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلًا عن الموافقة على فسخ علاقه إيجارية لمخالفة الغرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسه رقم 286 المعقودة بتاريخ 18/2/2019، مشيرًا الى انه تم الإستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة ( ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) التى تم تحصيلها سابقًا وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية .

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة : الإصلاح الزراعي له دور مهم في تحقيق التنمية

وزير الزراعة : نسعى لتحسين كفاءة المشروعات القائمة وتعظيم العائد منها.. زيادة عدد منافذ بيع المنتجات الغذائية بكافة المراكز في المحافظات.. ولا مكان للمتخاذلين أو المقصرين

الإصلاح الزراعي: 180 مليون جنيه حصيلة مزادات أراضي الهيئة

الإصلاح الزراعي: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة

الإصلاح الزراعى يدشن مولا زراعيا لأول مرة في الصعيد

الزراعة: 382 مليون جنيه حصيلة مزادات أراضي الإصلاح الزراعي

ترشيحاتنا

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

انقطاع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة بالقليوبية.. فيديو

هزة أرضية في كوريا الشمالية وسط مخاوف من نشاط نووي

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟