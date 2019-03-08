مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في يوم الشهيد: القوات المسلحة لا تنسى شهداءها ومصابيها.. وجار التنسيق لافتتاح أفرع جديدة من الجمعية لخدمة الأعضاء

اللواء أ ح باسم عزت:

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول يوم 9 مارس

تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التى قدموها

إقامة معرض فني بفرع الوفاء والأمل خلال المدة من 14 إلي 23 مارس لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء

علاج الحالات التي شاركت فى حرب أكتوبر 1973 حال التقدم بطلب العلاج على نفقة القوات المسلحة

تكريم أبناء الشهداء بجميع المراحل الدراسية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم

تطوير خدمات الرعاية الطبية وصرف الأجهزة التعويضية لمصابى العمليات الحربية

تقديم 7 أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء مصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقا للائحة

التنسيق مع المحافظين لافتتاح أفرع جديدة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بعدد من المحافظات الجديدة







تظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم جيلًا بعد جيل الدرع الواقي لمصر والحصن المنيع لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، يقدم رجالها كل يوم نموذجًا فريدًا للعمل والعطاء بكل الصدق والشرف، يحافظون علي أمن الوطن وحماية ثوابته واستقراره في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر القومي مهما كانت التضحيات.



وتعد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أحد أعرق الجمعيات العالمية التى أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهـم وتنميـة قدراتهـم والارتقاء بكفاءتهم خاصة المصابين منهم بما ييسر اندماجهـم فى المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية، وتستلهم الجمعية فى رسالتها روح الدستور والقوانين المنظمـة بذات الشأن، إيمانًا من القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته.



وفي التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، ويرجع اختيار هذا اليوم تحديدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذي استشهد يوم 9 مارس ‏1969‏، خلال تفقد جنوده المرابطين على خط القنال في معركة الاستنزاف ضد الاحتلال الإسرائيلي.



حماية الوطن واجب مقدس لأفراد القوات المسلحة

أكد اللواء أ.ح باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن حماية الوطن واجب مقدس لأفراد القوات المسلحة، وأن الشهادة في سبيله هى أسمى درجات الشرف التي يمكن أن يحصل عليها الإنسانـ وكان استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في 9 مارس من 1969 خير دليل على ذلك، عتدما كان يتفقد جنودة على خط القنال.



وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في تصريحات صحفية بمناسبة يوم الشهيد أن إختيار يوم 9 مارس من كل عام للإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم يؤكد على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام حتى أحدث جندى يتمنون الشهادة .





الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام

أكد اللواء أ.ح باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أعدت خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم ويتضمن الاحتفال حيث يتفضل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول يوم 9 مارس.



فضلا عن إقامة شعائر صلاة الجمعة يوم 8 مارس 2019 بمسجد المشير طنطاوى بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بالاضافة الي إقامة المهرجان الرياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس يتم فيه مباريات ودية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسى المتحركة .

كما سيتم إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال المدة من 14 إلي 23 مارس الجاري لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء .





تكريم أسر الشهداء وعلاج مصابي حرب 73 على نفقة القوات المسلحة

قال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التى قدموها فداء لثرى الوطن والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم فى مكان إقامتهم.



وشدد على أن القوات المسلحة لم ولن تنسي مصابى العمليات وأسر الشهداء ولا أبطال مصر المشاركين فى حرب أكتوبر 1973 لذلك فقد أمر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على علاج الحالات التي شاركت فى حرب أكتوبرر 1973 من ضباط الصف والجنود حال التقدم بطلب العلاج على نفقة القوات المسلحة.



,وأشار: "تم التصديق علي تكريم أبناء الشهداء بجميع المراحل الدراسية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم وتقديم هدايا تذكارية تحمل صورة الشهيد كما سيتم تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويا وذلك من خلال المرور وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام فى حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم".



وكشف اللواء أح باسم عزت أنه جاري التنسيق مع السادة المحافظين لإفتتاح أفرع جديدة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظات "دمياط – كفر الشيخ – المنيا –سوهاج – أسوان ".





التعاون بين جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والمنظمات العربية والدولية

قال اللواء أ.ح باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أنه إذا تحدثنا عن دور جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على المستوى العربي والعالمى فقد تأسست جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فى ابريل عام 1951 ثم قامت بعد عامين من إنشائها بالإنضمام للاتحاد العالمى للمحاربين القدماء عام 1953.



حيث أصبحت عضو مؤسس فى الإتحاد العالمى كما أصبحت عضوا فى اللجنة الدائمة للشئون الأفريقية، وعام 1960 وكان لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب شرف إنشاء الإتحاد العربى للمحاربين القدماء وبذلك أصبحت الجمعية مشتركة بجميع المحافل دوليا وأفريقيا وعربيا .



ويتم أثناء عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والعربى تبادل المعلومات والخبراء بين جميع الجمعيات والمنظمات فيما يختص بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء وأسر الشهداء .





الخدمات التى تقدمها الجمعية لأسر الشهداء ومصابى العمليات ولأعضائها

قال اللواء أ.ح باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن الجمعية بتقديم تقوم بالعديد من الخدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات أعضاء الجمعية ومنها:" تكريم الأم المثالية خلال إحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم - رحلة عمرة على نفقة الجمعية - تقديم 7 أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء مصابى العمليات وأعضاء الجمعية طبقا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميدانى وإجتماعى كلاتي "إعانة ثابتة - بدل مرافق - إعانة عاجلة - إعانة ملحة - إعانة زواج - إعانة وفاة - السلفة ".



وعن باقي الحدمات التي تقدمها الجمهية قال اللواء باسم عزت أنه يتم صرف بدل نقدى للأجهزة التعويضية ويصرف للأعضاء المصابين "مصابى عمليات وكذا المصابين أثناء الخدمة" طبقا لتشخيص الإصابة ولائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبى العسكرى، وصرف الدراجة البخارية بقرار من المجلس الطبى العسكرى وبدون تحمل العضو أى تكلفة طبقا لتصديق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظيم رحلات لأسر الشهداء ومصابى العمليات "للمناطق العسكرية القواعد البحرية /الجوية "الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – المزارات السياحية".



وتابع مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حديثه عن الخدمات التي تقدم حيث ال يتم المرور الدوري على مصابى العمليلات بجميع المستشفيات العسكرية والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء ومصابي العمليلات سنويا فى الشهادات الدراسية المختلفة بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وإدارة الشئون المعنوية، فى مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوى من خلال مركز الكلى المجهز بـ 30 وحدة غسيل كلوى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.



كما يتم إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل ،كما يتم ممارسة الأنشطة الرياضية للمصابين من أعضاء الجمعية بالنادى الرياضى لجمعية المحاربين القدماء المقيدة باللجنة البارالمبية المصرية "رياضة المعاقين" من خلال 6 فرق رياضية "كرة السلة للكراسي المتحركة – ألعاب القوي – تنس طاولة – سباحة – رفع الأثقال – كرة الريشة".