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الإسكان الاجتماعي: 19% من الحاصلين على وحدات سيدات.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري: إن 19% من الحاصلين على وحدات مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة الإسكان سيدات.

وتابعت "عبد الحميد" خلال تصريحاتها الخاصة للفضائية الأولى المصرية، عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الجمعة، أن هناك 75% من الحاصلين على الوحدات من فئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 40 عاما.

وأوضحت أن هناك تمويل 14 مليار جنيه تمويل من البنوك للشباب للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك 19 بنكا مشتركا في المنظومة.

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