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رياضة

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو .

وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق في الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.

واطمأن رئيس النادي الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي .

ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفني واللاعبين وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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