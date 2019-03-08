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محافظات

بنسبة مشاركة 242 %.. الدقهلية فى المركز الأول بحملة 100 مليون صحة

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
همت الحسينى
حققت محافظة الدقهلية لليوم السابع على التوالى المركز الأول بين محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحه بزيادة عن المستهدف بلغت 111 الف و101 مواطنا وبنسبه وصلت الى 242 % فقد تم الكشف على 180 ألف و804 مواطنين بينما المستهدف اليومى 69 ألفا و703 مواطنين.

فيما بلغ إجمالى المواطنين الذين تم الكشف عليهم فى الأيام السبعة مليون و178 ألفا و589 مواطنا من إجمالى 4 ملايين و251 ألفا و906 مواطنا مستهدف الكشف عليهم وعلاج من تثبت إصابته فى محافظة الدقهلية

كما توقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية استمرار الإقبال لما لمسه المواطنون من رعاية واهتمام وسرعه فى الكشف عليهم من فرق العمل بالمبادرة والتى تزيد عن 1800 فريق يوميا فى المحافظة.

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