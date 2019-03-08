السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية.



وأوضحت الوكالة أن تحرك السلطات السعودية في هذا الصدد يأتي في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.



وتجري السلطات السعودية محادثات مع المصارف المحلية بهدف رفع ضريبة الزكاة من 10 إلى 20 % من الأرباح، وهي النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.



وأوضحت المصادر أن المحادثات لا تزال جارية بين السلطات والمصارف المحلية والنسبة قد تكون أقل بعد التوصل لاتفاق.



يذكر أن البنوك المحلية بدأت دفع ضريبة الزكاة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي ضمن اتفاق مع السلطات السعودية بعد أن كانت النسبة 2.5 بالمئة.