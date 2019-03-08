بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"الإنستجرام"، بصور جديدة لها.



وأطلت رانيا فى الصور بإطلالة جذابة، مرتدية شورت جلد و نسقت معه معطف فرو أنيق باللون النبيتى وأتسم التصميم بحزام جلد أسود حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد أنيقة من علامة DIOR ، وبوت أسود طويل يصل إلى حدود الركبة وذا كعب عالى من Christian Louboutin.



أما من الناحية اعتمدت زوجة ماجد المصرى على شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا متناسقا مع إطلالتها، فيما ارتدت بعض الأكسسوارات الأنيقة التى منحتها إطلالة متكاملة.

