ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
هاجر هانئ
شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"الإنستجرام"، بصور جديدة لها.

وأطلت رانيا فى الصور بإطلالة جذابة، مرتدية شورت جلد و نسقت معه معطف فرو أنيق باللون النبيتى وأتسم التصميم بحزام جلد أسود حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد أنيقة من علامة DIOR ، وبوت أسود طويل يصل إلى حدود الركبة وذا كعب عالى من Christian Louboutin.

أما من الناحية اعتمدت زوجة ماجد المصرى على شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا متناسقا مع إطلالتها، فيما ارتدت بعض الأكسسوارات الأنيقة التى منحتها إطلالة متكاملة.
بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها
بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها
بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها
بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها
بالشورت والفرو.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث صورها

ترشيحاتنا

عامل يعذب ابنة زوجته الرضيعة حتى الموت

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

البلوك وحذف الصور وإلغاء المتابعة.. طرق النجوم للإعلان عن مشاكلهم الزوجية

فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 سيدات الأكثر تأثيرا في العالم.. أنجيلا ميركل ملكة على عرش أقوى سيدة و9 وصيفات

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 | خدمات

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

شوقي غريب يوجه الشكر لمدربي الدوري على تجهيز لاعبي المنتخب الأوليمبي

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

مواجهات عنيفة بـ حائط البراق.. ويهوديات يطالبن بالصلاة مع الرجال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟