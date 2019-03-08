82 % يؤيدون فصل موظف الحكومة متعاطي المخدرات

أكد قراء موقع صدى البلد تأييدهم لطلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات.



ووفقا لاستطلاع نشره موقع صدى البلد، أكد نحو 82 % من قراء الموقع تأييدهم لطلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات، فيما بلغت نسبة الرافضين 14 %.



وأكد المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه بضرورة التوسع بقانون الخدمة المدنية بما فيها إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بشكل دوري على الموظفين.



وأضاف سعد، أنه في حال اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات سيتم إعطاؤه فرصة واحدة حتى يتوقف عن المخدرات وإذا لم يتوقف عنها سيتم فصله.



وأوضح أن قانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على جميع موظفي الحكومة.