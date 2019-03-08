وزير المالية: المسئولون زائلون ومصر باقية

قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لوزراء المالية والمسئولين السابقين والحاليين بالوزارة، لتحسين مستوى وأداء العمل خلال الفترات المقبلة.



وأضاف معيط خلال كلمته بفاعليات ورشة عمل نظمتها الوزارة لاختيار الكفاءات القيادية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارة على هامش الاحتفال باختياره أفضل وزير مالية على مستوى أفريقيا ، أنه لا يمكن اعتبار أن هناك أشخاصا مخلدون في المنصب الحكومي ولكن مصر هي الأبقى وبالتالي فإن اختيار الشخصيات القيادية يتوقف على تطوير العمل.



وقال معيط إن الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية الأسبق استطاع أن يجعل وزارة المالية من افضل وزارات المالية على مستوى العالم، موضحا أنه لولا العديد من الشركاء بما في ذلك وسائل الإعلام لما استطاعت الوزارة القيام بدورها .



ومن المقرر أن يبدأ وزير المالية جولته التفقدية لمقر الوزارة بحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة و يؤدي "معيط" صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم.



كانت مجلة ذا بانكرز التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز، سبق لها اختيار الدكتور محمد معيط وزير المالية كأفضل وزير المالية علي مستوي افريقيا.