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العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:26 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن الدولة المصرية بها العديد من المزايا التنافسية العالمية، وبها الكثير من الصناعات المتقدمة، إضافةً إلى الكوادر الفنية المدربة على أعلى مستوى.

وتابع "التراس" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع رئيس بنك التنمية الأفريقي لتدريب العمالة الأفريقية في عدد من المصانع المصرية.

وأشار "التراس" إلى أنهم يهدفون نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية المتطورة إلى الدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لهم.

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