يوفنتوس في مواجهة سهلة أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي قبل موقعة أتلتيكو

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي يوفنتوس منافسه اودينيزي، اليوم الجمعة، على ملعب "يوفنتوس ارينا" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الايطالي "الكالتشيو".



ويسعى فريق يوفنتوس لاستكمال مسيرته الناجحة في مسابقة الدوري حيث لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة حيث فاز في 23 جولة وتعادل في ثلاثة فقط، كما تكون المباراة الاخيرة للفريق قبل موقعة أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا.



جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة متفوقًا بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما جاء فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.