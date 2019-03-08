ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
شمس يونس
شارك محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بالندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة التعليمية بإسنا عن توعية أولياء الأمور والتلاميذ بالمرحلة التعليمية لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف الطبي على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم. 

حضر الندوة وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد اللطيف عمران ومدير الإدارة الصحية بإسنا الدكتور زكريا الحداد والعمد والمشايخ والأجهزة التنفيذية بمركز اسنا وممثلي الأوقاف والأزهر.

وتأتي عملية المسح الطبي للتلاميذ ضمن المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة بمحافظة الأقصر بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من المستهدف بكثير في مركز إسنا.

ويتم داخل المدارس بالتتابع ولن يعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث أنه لن يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون أن يتحملوا أي مبالغ مالية وأن عملية الفحص تتم عن طريق الكشف الطبي وليس التطعيم أو السرنجات الطبية.

وقال رئيس المركز خلال كلمته عن أهمية المسح الطبي للتلاميذ إن هذه المبادرة هي مشروع قومي للحفاظ على صحة التلاميذ في ظل اهتمام القيادات السياسية بالعلم والصحة لأنه لا تقدم لأي مجتمعات إلا إذا كان بها تقدم بالعلم والصحة وأن هذا الأمر يتطلب منا مجهود، فلا بد أن يكون لكل منا مسئوليته، وأن الجهات المعنية المتمثلة في الأزهر والاوقاف لابد أن تقضى على أي إشاعات مغرضة من شأنها القضاء على أواصل المجتمع وان وظيفة إمام المسجد لا تقتصر على يوم الجمعة فقط بل كل أيام الأسبوع.
ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور
ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور
ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور
ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور
ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور

موضوعات متعلقة

إنطلاق المسح الطبي لطلاب الثانوية للقضاء على فيروس سى ..ديسمبر المقبل

إجراء مسح طبي لـ 1146 تلميذًا ضمن حملة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

المسح الطبي: فحص 622 ألف طالب بالمدارس حتى الآن.. فيديو

انطلاق حملة الكشف عن فيروس سي بالثانوية والفنية والأزهرية بالمنوفية الأحد

انطلاق حملة 100 مليون صحة بمدارس جنوب الأقصر.. غدا

غدا .. انطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة بالمدارس الثانوية بالمنوفية

ترشيحاتنا

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 | خدمات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين

صيام أول رجب.. بدعة أم سنة

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟