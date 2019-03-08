ندوة تثقيفية للتوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للطلاب.. صور

شارك محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بالندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة التعليمية بإسنا عن توعية أولياء الأمور والتلاميذ بالمرحلة التعليمية لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف الطبي على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.



حضر الندوة وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد اللطيف عمران ومدير الإدارة الصحية بإسنا الدكتور زكريا الحداد والعمد والمشايخ والأجهزة التنفيذية بمركز اسنا وممثلي الأوقاف والأزهر.



وتأتي عملية المسح الطبي للتلاميذ ضمن المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة بمحافظة الأقصر بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من المستهدف بكثير في مركز إسنا.



ويتم داخل المدارس بالتتابع ولن يعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث أنه لن يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون أن يتحملوا أي مبالغ مالية وأن عملية الفحص تتم عن طريق الكشف الطبي وليس التطعيم أو السرنجات الطبية.



وقال رئيس المركز خلال كلمته عن أهمية المسح الطبي للتلاميذ إن هذه المبادرة هي مشروع قومي للحفاظ على صحة التلاميذ في ظل اهتمام القيادات السياسية بالعلم والصحة لأنه لا تقدم لأي مجتمعات إلا إذا كان بها تقدم بالعلم والصحة وأن هذا الأمر يتطلب منا مجهود، فلا بد أن يكون لكل منا مسئوليته، وأن الجهات المعنية المتمثلة في الأزهر والاوقاف لابد أن تقضى على أي إشاعات مغرضة من شأنها القضاء على أواصل المجتمع وان وظيفة إمام المسجد لا تقتصر على يوم الجمعة فقط بل كل أيام الأسبوع.