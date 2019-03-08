البلوك وحذف الصور وإلغاء المتابعة.. طرق النجوم للإعلان عن مشاكلهم الزوجية

رغم أن الكثير من النجوم يحاولون فرض حالة من الخصوصية على حياتهم العاطفية والزوجية فإن حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي فشلت في تحقيق هذا الهدف ، فكل تصرف يقومون به أصبح تحت المراقبة وأصبح يكشف عن شكل علاقاتهم بشريك حياتهم.





فرغم أن هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس لم يعلنان عن وجود اي خلافات بينهما إلا أن حذف أحمد فلوكس لهنا من خلال حسابه على إنستجرام وإلغاء متابعتها مع حذف جميع صورها كشف عن وجود خلاف حاد بينهما ولم يصدق جمهورهما انتهاء هذا الخلاف الذي كاد أن ينتهي بالطلاق إلا بعد أن عاد فلوكس متابعة هنا ونشر صورة تجمعهما من خلال حسابه على على إنستجرام.





وانضمت النجمة التركية بيرين سات لقائمة النجوم الذين كشفوا عن علاقتهم المتوترة بشريك حياتها كينان دوغلو وذلك عندما قامت بحذف صورهما من خلال حسابها على إنستجرام لتؤكد بهذه الطريقة الشائعات التي إنتشرت حول وجود خلافات بينهما أدت إلى عدم حضوره حفل عيد ميلادها أيضا.





وعقب إعلان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زواجه من أنغام لم يتردد في حذف صوره مع زوجته الأولى ياسمين عيسى حيث قام بإلغاء متابعتها من خلال إنستجرام وحذفها ايضًا من حسابه على الفيسبوك ، ورغم ذلك أعلنت ياسمين عيسى أنه يرفض تطليقها بشكل رسمي.





ولم يصدق الجمهور طلاق مي سليم ووليد فواز بعد ثلاث أسابيع من زواجهما إلا بعدما قامت بحذف جميع صورهما كما قامت بإلغاء متابعتها له لتؤكد أن علاقتهما إنتهت بهذه الطريقة.



