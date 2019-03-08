واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

هبطت الليرة التركية اليوم الجمعة مواصلة تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.



وانخفضت الليرة التركية إلى 5.4780 ليرة للدولار، مقارنة مع 5.4583 ليرة للدولار الخميس.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن بلاده لن تتراجع أبدا عن اتفاقها لشراء أنظمة إس-400 من روسيا، مضيفا أنها قد تبحث أنظمة إس-500 في وقت لاحق أيضا.