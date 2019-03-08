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التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:38 ص
بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي
ندى فتح الله
قال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، إنهم يهدفون إلى خلق اتحاد اقتصادي قوي ما بين 53 دولة إفريقية.

وأشار "شريف" خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة، إلى أنه في الوقت المقبل سوف نشهد توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الدول الافريقية، إضافةً لوجود قانون استثمار موحد للقارة.

وتابع "شريف" أن تلك الاتفاقية سوف تتيح للعمالة الأفريقية العمل في أيًا من الدول الخاضعة للاتفاقية دون اي معوقات.

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