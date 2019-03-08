قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في حال دخل المُصلي المسجد أثناء خطبة الجمعة، فله أن يُؤدي صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة بشرطين.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟»، أنه قد ذهب الفقهاء مذهبين في شأن من دخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ولا يصلي النافلة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين.



وتابع: مع العلم أن سماع الخطبة واجب، فإذا كان المسجد متسعًا، ولم يترتب على أداء المُصلي لصلاة النافلة إيذاءٌ للمصلين أو شغلًا لهم عن سماع الخطبة، فلا بأس بصلاة النافلة حينئذٍ، وأما إذا ترتب على أداء النافلة إيذاءٌ للمصلين، بأن كان المكان ضيّقًا، وترتب على ذلك شغل المصلين عن سماع الخطبة، فالذي نراه في هذه الحالة هو تقليد السادة المالكية والحنفية في الجلوس وترك النافلة؛ لأن الواجب مقدم على النافلة.