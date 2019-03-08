حتى إذا لم تسجل دخول.. فيس بوك يتتبع خطواتك بهذه الثغرة

لم يعد أحد في مأمن هو وبياناته وأسراره فمجرد حملك لهاتف محمول، تصبح أسرارك في قبضة التطبيقات الموجودة على هاتفك، حتى إذا لم تقوم بتنزيل وعمل حساب خاص بك على "فيسبوك" المتهم الأول بسرقة بيانات المستخدمين، سيحصل أيضًا على بياناتك.



وتعمل عدد من التطبيقات اعلى الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد بإرسال بيانات ومعلومات المستخدمين إلى فيسبوك حتى إذا كان المستخدم لا يملك حساب على "فيسبوك"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتقوم تطبيقات مثل Yelp وIndeed وDuolingo بإرسال معلومات المستخدم تلقائيًا إلى الشركة عندما يفتح مستخدم Android التطبيق، تم اكتشاف هذا الخلل من قِبل الخصوصية الدولية في ديسمبر، عندما وجد تحقيق 23 تطبيقًا شائعًا جميعهم فعلوا الشيء نفسه.



ويعتقد أيضًا أن تطبيقات أجهزة Apple iOS "تقوم بهذا الأمر أيضًا، وقد أجرت فيسبوك والخصوصية الدولية مناقشات في محاولة لمعالجة وحل القضايا التي أثارتها المؤسسة الخيرية.