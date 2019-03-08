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يديعوت أحرونوت تنشر كاريكاتير يسخر من صراع نتنياهو وجانتس

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:11 م
كاريكاتير يسخر من
كاريكاتير يسخر من صراع نتنياهو وجانتس
سمر صالح
سخرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري اليوم الجمعة من صراع بنيامين نتنياهو وبيني جانتس على الوصول لكرسي الحكم فى إسرائيل عبر كاريكاتير ومقال لـ"سيما كادمون" تحت عنوان "لعبة الكراسي".

وقالت الكاتبة الإسرائيلية "سيما كادمون" إن الصراع مستمر داخل الليكود بين نتنياهو وسارة من جهة الوزير السابق عن حزب الليكود، جدعون ساعر من جهة آخر.

وتابعت "سيما كادمون" أن مواقف الليكود أكثر قبولا لدى الجمهور من جانتس ولبيد ويعتقد الجمهور أن نتنياهو أكثر ملاءمة لكونه رئيسًا للوزراء من جانتس ولبيد ظاهريا، كان من المفترض أن يكون الوضع أفضل بكثير من حيث عدد مقاعد الليكود لكنها ليست كذلك يبدو الجمهور متعبًا من التعامل مع الاستجوابات.

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