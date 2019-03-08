وزير الشباب يفتتح معرض شمال إفريقيا للرياضة واللياقة البدنية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، معرض شمال إفريقيا الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحية ISF North Africa والذي يقام خلال الفترة ٧-٩ مارس الجاري بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.



كما قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، رافقه خلالها اللواء عصام القاضي، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والمهندس عبد الحفيظ العدل رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من قيادات الوزارة، ونخبة من كبار الشخصيات الرياضية ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض، ومجموعة من المتخصصين في تطوير وتحديث صناعة الرياضة في مصر.



وأثنى وزير الشباب والرياضة، على المعرض وأجنحته المختلفة والذي يعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية، خصوصًا من الناحية الاستثمارية، مؤكدًا على أن المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية يعد بداية لانطلاق سياحة المعارض الرياضية في مصر.



وجدد وزير الشباب والرياضة طلبه بالتوسع في فعاليات المعرض والعارضين المشاركين من مختلف الدول خلال العام القادم، لافتا إلى استضافة مصر للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الدولية لما تتمتع به من مكانة وقدرة إدارية وتنظيمية على أعلى مستوى.



وأضاف "صبحي" أن فلسفة هذا المعرض تأتي من خلال الاهتمام بسياحة المعارض الرياضية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك انتشارا وتنوعا في المعارض بالشرق الأوسط، وأن المعارض الرياضية تعد أحد مجالات الاستثمار الرياضي، وينبغي أن تكون متكاملة بحيث تنمي ريادة الأعمال للشركات وتتناول موضوعات الصحة واللياقة البدنية و الصناعات الرياضية



من جانبه، وجه اللواء عصام القاضي مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة لدعم الحركة الرياضية والشبابية على مختلف المستويات.



وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية في الطب الرياضي منذ قديم الزمان والذي يتمثل في مستشفي الحلمية العسكري منذ 1912 عندما كانت تعالج الجنود والضباط الالمان والانجليز أثناء الحرب العالمية،حيث كانت تستضيف أشهر أطباء العظام في العالم.



وأضاف اللواء عصام القاضي، أن مصر تمتلك مواقع كثيرة للسياحة العلاجية من خلال المياه الكبريتية والرمال في الشواطئ المختلفة، فضلا عن وجود معمل المنشطات الذي سوف يفتتح قريبا والذى تشرف علية وزارة الشباب والرياضة مع القوات المسلحة.



وفي ختام كلمته وجه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة التحية للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولجميع الحضور.



يذكر أن المعرض الدولي الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية إلى بناء ثقافة جديدة، وعصرية للشعب المصري من كل الأعمار لممارسة الرياضة، وتنشيط السياحة الرياضية والعلاجية، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإدارة الرياضية، وتنظيم مباريات كرة القدم في الاستادات الرياضية، وأركان نجاح تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، والنزاهة في الرياضة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية بين زوار المعرض.