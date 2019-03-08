في اليوم العالمي للمرأة.. إليسا: لا تسكتن عن حق مقدس

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.



وكتبت إليسا تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «المرأة منها نصف المجتمع وبس. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا!».



وعلى جانب آخر، بدأت إليسا مؤخرًا التحضير لألبومها الجديد بشكل رسمي بإجراء جلسات مع المنتجين المنفذين للشركة من أجل وضع خطة الألبوم.



يذكر أن إليسا طرحت ألبومها إلى كل اللي بيحبوني في شهر يوليو الماضي، حيث حقق الألبوم نسب مشاهدات تجاوزات الـ٢٥٠ مليون على موقع يوتيوب.

