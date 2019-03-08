ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في اليوم العالمي للمرأة.. إليسا: لا تسكتن عن حق مقدس

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.

وكتبت إليسا تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «المرأة منها نصف المجتمع وبس. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا!».

وعلى جانب آخر، بدأت إليسا مؤخرًا التحضير لألبومها الجديد بشكل رسمي بإجراء جلسات مع المنتجين المنفذين للشركة من أجل وضع خطة الألبوم.

يذكر أن إليسا طرحت ألبومها إلى كل اللي بيحبوني في شهر يوليو الماضي، حيث حقق الألبوم نسب مشاهدات تجاوزات الـ٢٥٠ مليون على موقع يوتيوب.

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس غدا دافئ نهارا يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 23

صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد.. جائزة بشروط

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي مجددا

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟