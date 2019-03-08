"أ ب مسرح".. ندوة عن أساسيات العمل المسرحي في مكتبة مصر الجديدة

أعلن د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "ا ب مسرح"، وذلك في الخامسة من مساء غد السبت على مسرح مكتبة مصر الجديدة .



ويتناول في الندوة الكاتب المسرحى ناجى عبدالله التعريف بالمسرح الذي يعد شكلًا من أشكال التعبير عن المشاعر والأحاسيس البشريّة والأفكار المختلفة باستخدام فنَّي الكلام والحركة، وبمساعدة بعض المؤثّرات الأخرى، ويُعدّ وسيلةً للترفيه والمتعة أيضًا بقدر ما هو وسيلة للتعبير .



وتتمحور الندوة الى عدة محاور تتطرق الى مفهوم الدراما ، مصادر المؤلف، خطوات التاليف المسرحي ، عناصر النص المسرحى ، الابعاد الثلاثة للشخصية الدرامية ، تجارب عملية.