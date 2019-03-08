رئيس مجلس الأمة الكويتي: مصر لعبت دورا تاريخيا في دعم بلادنا

قالت صحيفة الراي الكويتية، الجمعة، إن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حفاوة الاستقبال الذي لقيه في بلده الثاني مصر.



وأكد الغانم في اللقاء الذي عقد، بحضور سفير الكويت في القاهرة محمد الذويخ في مقر البرلمان، على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين،منوها إلى أهمية دور مصر في المنطقة العربية، واصفًا إياها بـ"قلب العرب النابض"، مشيدًا بـ"الدور التاريخي المصري الداعم للكويت في المجالات كافة".



وأشارت الراي إلى أن عبدالعال رحب بالغانم، مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وتقدير مصر حكومة وشعبا لأمير الكويت، لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.