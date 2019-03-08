جامعة الأزهر تطلق شعلة الأوليمبياد الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية.. صور

أطلقت جامعة الأزهر، شعلة أولمبياد اتحاد الجامعات الأفريقية التي تنظمها باعتبارها المقر الدائم لهذا الاتحاد، في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري.





وتحركت الشعلة في صحبة قيادات الجامعة ، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ، وجمع غفير من الطلاب والطالبات الرياضيين وغيرهم من المشاركين في الأولمبياد.





وانطلقت الشعلة من الجامع الأزهر إلى كليات الجامعة بالدراسة ، ومنها إلى المشيخة ، ثم واصلت رحلتها إلى مقر إدارة الجامعة بمدينة نصر ، ثم أنهت تحركها لتستقر في الاتحاد الرياضي للقوات المسلحة، حيث تبدأ فعالياتها على أندية القوات المسلحة والشرطة.