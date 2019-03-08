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بين الناس

مواطنون يشتكون من القراءة العشوائية لعداد الغاز بحدائق المعادى

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:09 م
صدى البلد
أحمد قطب
أرسل سكان شارع حسنين دسوقى بمنطقة حدائق المعادى، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من عدم قراءة عدادات الغاز ، مما يؤدى إلى وجود تقديرات غير صحيحة للفواتير، لافتين إلى عدم حضور الموظف الخاص بالقراءة منذ 3 شهور وبالتالى يكون التقدير عشوائى.

وقال القراء: "التقدير العشوائى بيكون كبير جدا لأن اغلب استهلاك الاسر بسيط جدا لا يتعدي ال60 جنيها وفواتير شهر فبراير 2019 لا تقل عن 200 جنيه".

وطالب سكان شارع حسنين دسوقي المسئولين بسرعة الاستجابة لشكواهم وارسال كشاف الغاز لتسجيل القراءات الصحيحة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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