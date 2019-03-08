فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

«أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى»، هذا القسم يؤديه أعضاء مجلس النواب بعد خوضهم الانتخابات البرلمانية، ولكن تلك الكلمات كانت لها أثرا عندما نطقت من فم أصغر امرأة خاضت تلك المعركة الشرسة ونجحت فى حصد مقعد لها تحت قبة البرلمان لتكون بذلك هى أصغر نائبة بالمجلس، وهى النائبة نهى الحميلى عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف.



فى اليوم العالمى للمرأة، يرصد موقع "صدى البلد" مسيرة "الحميلي" التى حصلت على ليسانس الحقوق عام 2011، لتكون نائبة تحت القبة، ففى الوقت الذى لم يتعدى عمرها 25 عاما عند إجراء الانتخابات، استطاعت تمثيل دائرتها، والدخول لعالم السياسية، كما تولت منصب الوكيل خلال الجلسة الإجرائية، للبرلمان فى يوم 10 يناير 2016.



من الواضح أن "الحميلى" لم تكن تغوى السياسية وخاصة أنها مارستها عبر الإنترنت من خلال متابعة الأخبار، هكذا أكدت النائبة فى إحدى لقاءاتها التلفزيونية، فكان دخولها البرلمان تجربتها الأولى ووجودها فى هذا المنصب الذى اعتبرته بمثابة فخرًا لها وخاصة فى ظل تنافس الكثيرون عليه.



ولكن لم تخض "الحميلى" تجربة الانتخابات مرة أخرى تحت القبة أو الترشح لرئاسة أى من اللجان النوعية، واكتفت بعضوية لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ويبدو أن ذلك كان هدفها منذ البداية حيث أكدت فى إحدى تصريحاتها السابقة أنها لا تنوى الترشح لأى منصب، كما أنها تريد أن تتعلم أولا ثم تتحدث عن القيادة والمناصب.



ووفقا لما سُرِد بالتأكيد، سيذكر التاريخ من هى أصغر نائبة فى برلمان 2016 وخاصة أنها تولت منصب الوكيل لمدة يوما.