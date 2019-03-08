اقتراحات البرلمان تناقش إنشاء وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بسوهاج

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن إنشاء وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى سوهاج العام وبمستشفى مراغة المركزي بمحافظة سوهاج.



كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من شراء قطعة أرض من وزارة الأوقاف لصالح وزارة الإسكان لإنشاء محطة مياه بنبروه – محافظة الدقهلية.



وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب جمال هندي، بشأن استبدال مساحة فدان واحد و20 قيراطًا، ملك هيئة الأوقاف المصرية وقف زبيدة أبو النيل بقرية الفشن – مركز الفشن – محافظة بني سويف لإقامة مشروعات ذات النفع العام.



كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال وتجديد عدد (4) مساجد وهي مسجد الحاج عبدالحميد بناحية جزيرة طما، ومسجدي الشيخ سالم خبزة أولاد خبزة بقرية سلامون، ومسجد المناصرة بمدينة طما - مركز طما – محافظة سوهاج.