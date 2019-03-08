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رياضة

نجم الإسماعيلى يعلن عن مولوده الأول

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:35 م
صدى البلد
منار نور
أعلن محمد عواد، لاعب الوحدة السعودى المعار إلى نادى الإسماعيلى، عن إنجابه طفله الأول مراد صباح اليوم.

وكتب " عواد" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر :"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بمولود سميته..مراد اسأل الله أن يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا، وان يرزقني بره، ويبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم".

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