معيط: الشعب المصري أحق بجائزة أفضل وزير مالية لتحمله الإجراءات الصعبة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية دور القيادة السياسية فى تبنى والإشراف على صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتفهم الشعب المصرى لإجراءات خطة الإصلاح، مشيدا بدور وسائل الإعلام وبينها الصحافة الاقتصادية فى مساندة القضايا الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الذى حقق نجاحات كبيرة وإشادات دولية متتابعة.



وأضاف "معيط"، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة المالية تعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة لوضع الخريطة الاستراتيجية لوزارة المالية وذلك عبر وزراء مالية متعاقبين ينفذون تلك الخطة بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.



ولفت إلى أن شعب مصر تحمل جميع الإجراءات الإصلاحية للعبور بالاقتصاد وأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو اقتصاد أفضل.



وعقب معيط على جائزة أفضل وزير مالية لعام 2019 عن قارة أفريقيا قائلا إن جميع وزراء المالية قدموا جهودا كبيرة للوزارة يحتذي بها ومنهم بطرس غالي وهاني قدري وعمرو الجارحي وكافة الوزراء السابقين ومن يستحق جائزة أفضل وزير هم كل وزراء مالية مصر الذين لم يبخلوا من جهود وتطوير لخدمة هذا الوطن.



وأوضح معيط أن الجائزة ليست لوزير المالية إنما هى لوزارة المالية وللشعب المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة من أجل تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.



وأضاف أن مهما طالت فترة تولية المسئولية هو في النهاية مواطن يعمل لخدمة المواطنين.



جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.