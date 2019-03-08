في يوم المرأة العالمي.. أمهات وزوجات شهداء مصر نماذج للقوة والصبر

يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.



وتعد أم وزوجة الشهيد هى نموذج للمرأة الصابرة التى قدمت نجلها فداء لتراب مصر ودفاعا عن أراضيها، وفى اليوم العالمي للمرأة، يرصد "صدى البلد"، أبرز ما قاله أمهات وزوجات شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بكل غالي ونفيس دفاعا عن الوطن.



- ليه ماخدتنيش معاك يابنى

على بعد 50 مترا من موقع حادث تفجير إرهابي نفسه بحارة الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر، ظهرت والدة البطل الشهيد أمين الشرطة محمود أبو اليزيد، تتكئ من ناحية على يد نجل عم الشهيد، ومن اليد الأخرى على يد صديقه، وتردد "في الجنة يا حبيبي".



وقالت الحاجة أم محمود لـ "صدى البلد": "ابنى ضنايا راح الجنة شهيد، وساب 3 أطفال، كان بيخلص ورق العمرة وقال لى يا أمى هنروح سوا نزور حبيبك المصطفى، لكن هو راح لوحده للجنة".



وانهمرت في البكاء قائلة "محمود ابنى كان نسمة، وكانت الناس كلها بتحبه سواء في إمبابة فى مكان السكن، أو الدرب الأحمر مكان شغله، محدش عمره اشتكى منه، لكن حسبى الله ونعم الوكيل فى اللي كلهم خسة وما يعرفوش لا دين ولا وطن وبيقتلوا ولادنا، وانا عايز أقولهم إن راح شهيد أو بطل عندنا ألف بطل يدافع عن تراب مصر".



- مش عاوز أتفرتك في قنبلة

والدة الشهيد "ضياء فتوح" الذي استشهد أثناء محاولته لتفكيك قنبلة بالقرب من قسم الطالبية عام 2015، تعد مثالا للمرأة العظيمة، حين تحدثت عن ذكريات نجلها بعد الثانوية العامة وحلمه بدخول كلية الشرطة، مشيرة إلى أن نجلها اتخذ والده مثلًا أعلى له وكان يتمنى أن يصبح ضابطًا مثله.



وقالت إنها ملأت له ملف التقديم لكلية الشرطة بنفسها، وفي كشف الهيئة تم توجيه السؤال له "أنت عاوز تبقى ضابط؟" فأجاب "نفسي يا فندم"، فطلبوا منه أن ينقص وزنه أولًا، مضيفة "كان بيجري ورا العربية عشان وزنه يقل بسرعة".



ولفتت إلى أن يوم قبوله بالكلية كان بمثابة عيد له حيث إنه كان يسألها دائمًا "يا ترى هيقبلوني يا ماما؟"، لتختم كلماتها قائلة "كان دايما يقول "يا ماما أنا مش عاوز اتفرتك في قنبلة نفسي أشوف بنتي سيرين".



- والدة أسد سيناء

واحدة من النماذج القوية هي والدة الشهيد اشرف ابراهيم جاد، التى قالت إن ابنها قد استشهد خلال خدمته في كمين بقطاع بوسط سيناء.



وأضافت خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمهات الشهداء باحتفالية عيد الشرطة الـ67، أن هناك 14 إرهابيا هجموا على الكمين، وضربوا مبيت العساكر، الذي توفى جراؤه 26 عسكريا.



وأشارت إلى أنه كان هناك 4 مفخخين، وعندما سمع نجلها صوت إطلاق النار خرج دون أن يرتدي ملابس العمل الخاصة به، موضحة أنه تلقى طلقتين في قدمه قبل أن يتلقى الثالثة في صدره والتي أودت بحياته.



وأكدت أن ابنها ظل يدافع عن العساكر زملائه حتى آخر لحظة في عمره، وكان يفتدي العساكر بروحه وكان يلقبه زملائه "أسد سيناء".



- أنا بقيت أم لكل الناس

"كفاية حب شعب مصر، الناس كلهم بيقولولي إنتي عاملة إيه يا ماما وبيسألوا عليّ وعلى صحتي.. أنا بقيت أم لكل الناس".. بهذه الكلمات تحدثت والدة الشهيد نقيب شرطة مصطفى سمير بدوي، قائلة "إذا كان ابني استشهد فأنا عندي آلاف من الأبناء هم أولادي.. ودا من حب ربنا سبحانه وتعالى".



ويؤكد صبرها وقوتها، حين قالت "ابني جالي في المنام وقالي أنا عايش ولم أمت، وأنا شهيد"، مضيفة: "الحمد لله رب العالمين أنا مرتاحة وحاسة إن ابني حقه هيجيله مهما طالت المدة أو قصرت يكفيني حب الناس كلها له".



- إن شاء الله زفتة فى الجنة

وتعد والدة الشهيد هشام شتا شهيد قسم كرداسة فى أحداث فض رابعة، أحد نماذج المرأة المصرية القوية، في اليوم العالمي للمرأة.



وقالت "ابنى استشهد فى عز شبابه 24 عاما، طلب الشهادة من ربنا ونالها"، مضيفة "هشام كان بايت فى قسم كرداسة ولما حدثت أحداث الشغب والهجوم من الإخوان الإرهابيين بمحاصرة القسم وضرب الأعيرة النارية عليهم دخلوا عليهم بالأربي جي وقتلوا هشام كان أول شهيد فى الذين استشهدوا فى أحداث قسم كرداسة، وعرفت خبر استشهاده من التلفزيون بعدما أخفاه أحد من أهالى المنطقة فى أحد المنازل المجاورة خشية أن يمثل الإرهابيين بجثته".



وأضافت "إحنا من يوم استشهاده وإحنا فى حالة صعبة، فرح اخواته فى زفافهم وزوجهم كلهم وكان هو اللى فاضل أفرح بيه .. إن شاء الله زفته فى الجنة، نفسى أروح له واحضنه يعوضنى عن فراقه".



- أنا الوحيدة اللى مكنتش مصدقة

"الناس كلها كانت مصدقة إن أحمد استشهد وأنا الوحيدة مكنتش مصدقة".. بهذه الكلمات تحدثت واحدة من نماذج المرأة المصرية القوية، والدة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي، التى قالت إن ابنها ظل يخدم لمدة 7 سنوات في سيناء، مشيرة إلى أنهم دائمًا كانوا يطلبون منه أن ينتقل من موقعه وكان يرفض ويقول: "إذا انسحبت أنا وغيري مين الي هيحميكم".



وأضافت "يوم الجمعة 7/7/2017، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، فتحت التلفزيون ووجدت خبر عاجل يفيد بأن هناك هجوما على كتيبة 103 بجنوب رفح، وهي كتيبة ابنها، وحاولنا الاتصال بالعديد من الأشخاص ليبحثوا عنه وما إذا كان استشهد أم لا".



ولفتت "لما مكنتش بلاقي اسم احمد في أسماء الشهداء على التليفزيون كان بيبقى عندي امل انه يكون عايش، واكتشفت بعد كده ان هو اللي طلب ميذيعوش اسمه على التلفزيون عشان أهله".



- أحمد لم ينته وباقى ليوم الدين

تأتى زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، على رأس نماذج المرأة القوية فى اليوم العالمي للمرأة، حين كشفت عن أن زوجها الشهيد لم يكن إنسانا عاديا ولكنه عاش طوال حياته يخدم جميع من يقابله فى الشوارع والطرقات دون ان يعرفه، لافتة الى أنه وجد خلال سيره فى الشارع أحد المرات سيدة مع أطفالها الصغار ولا يجدون وسيلة مواصلات وأصر على نقلها الى المكان التى كانت ذاهبة اليه.



واستطردت قائلة "أحمد كان كاتب الشهادة على الخوذة بتاعته بالقلم وعندما سئل عن سبب قيامه بذلك قال "يمكن ملحقش أقولها"، واختتمت كلمتها قائلة "أحمد لم ينته وباقى ليوم الدين".



- التحية الأخيرة من زوجة لشهيد

زوجة الشهيد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة الذي استشهد اثر انفجار عبوتين ناسفتين أثناء خدمته بتأمين محيط جامعة القاهرة، واحدة من نماذج المرأة القوية في يوم المرأة العالمي، حين همست الزوجة المكلومة "نعيمة عبد الحميد" بصوت منخفض لحزنها الشديد على فراق زوجها غير مصدقة ما حدث قائلة إنها لا تستطيع أن تعيش من دونه.



وأكدت أنه قضى ليلته الأخيرة قبل استشهاده في أحضان صغيريه "سلمى 12 عاما ومحمد 6 أعوام" وأوصاها عليهما.



وأضافت أنها علمت بعد مرور قرابة الساعتين من وسائل الإعلام بوقوع الحادث الإرهابي الغاشم أمام الجامعة، وعلمت وقتها بأن زوجها من بين المصابين ثم هرولت مسرعة بصحبة أشقائه وأقاربها إلى مستشفى وكانت الصدمة عقب وصولها وابلاغها بالخبر المشئوم بوفاة رفيق عمرها.



- رسالتى لأولادى "حب الوطن"

المهندسة نضال عزت زوجة الشهيد اللواء نبيل فراج شهيد قسم كرداسة، التى وجهت التحية والتقدير لكل أسر الشهداء الذين قدموا ابنائهم وأزواجهم تضحية من أجل أمن واستقرار البلد، واحدة من أقوى نماذج المرأة المصرية.



فقالت إن زوجها الشهيد نبيل فراج كان متفانيا فى عمله وقدم روحه في سبيل أن يحافظ على قسم كرداسة من الاقتحام، مضيفا "مكنش بينام هو والشهداء هما اللى حسسونا بأمان حاربوا الإرهاب وقفوا فى وجهه.. إحنا فى أصعب حرب ربنا يقدرهم ويقويهم تعبهم مش هيروح هدر"، مشيرة إلى أنه قبل استشهاده بيومين خلال مكالمة هاتفية معه كنت أسمع صوت الرصاص عليهم فقلت له: "أرجع" فرد علي قائلا: "مقدرش أسيب القسم ..مستحيل"، فكان لا ينام ليحمي قسم شرطة كرداسة.



واختتمت كلماتها بقولها: "حب زوجى لوطنه وإخلاصه وتفانيه فى عمله هى رسالتى لأولادى عمر وزياد واحمد وكل أسر الشهداء وهو ده الشيء اللى بغرسه فى نفوسهم ومن حبهم لبلدهم وطبيعة عمل أبناء الوطن من الشرطة التحقوا بالمدارس العسكرية.



- مش هننكسر أبدا فداء لمصر

"الإرهاب كان عايز يكسرنا بموت ازواجنا.. مش هننكسر ابدا فداء لمصر.. هنكمل المسيرة"، كلمات على لسان واحدة من أقوى نماذج المرأة الناجحة، نجلاء سامى زوجة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، التى قالت إن زوجها كان يعمل لمدة 24 ساعة بحكم عمله نائبا لمأمور القسم كان متفاني في عمله ومحب لبلده، لافتًا أنه رفض يترك أرض المعركة فى كرداسة وتصدى لرحلة عذاب مميتة.