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أخبار البلد

في اليوم العالمي للمرأة.. الاتحاد للطيران تسير أول رحلة يقودها طاقم نسائي

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:27 م
صدى البلد
نورهان خفاجى
احتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للمرأة، هذا العام، بإطلاق رحلة يشغّلها طاقم متكامل من النساء، مسلّطة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات العمل، سواء الفنية أم التشغيلية أم القيادية.

وانطلقت الرحلة رقم EY17 من طراز إيرباص A380، صباح اليوم الجمعة، من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار هيثرو الدولي في لندن، بطاقم متكامل من النساء مكون من 30 موظفة من الاتحاد للطيران، وقادت الطائرة الكابتن صوفي بلانكارد، فرنسية الجنسية، إلى جانب زميلتها الكابتن فايلا ستيفنسن، الإيرلندية، ومساعد طيار أول، بيري سوزانا ليسه، الفنلندية، وليزبيث بولدوين، البلجيكية. وعمل فريق قمرة القيادة يدًا بيد مع طاقم ضيافة جوية ضم 19 مضيفة ينتمين إلى 13 جنسية، على الرحلة التي نقلت 698 ضيفًا.

جمعت الرحلة بين مختلف الأدوار بدءًا من قائدة الطائرة وطاقم الضيافة الجوية، مرورًا بالمهندسات، والفنيات ومديرة السلامة الفنية، وصولًا للمرحّلة الجوية ومسؤولة مراقبة الحمولة.

وحظيت المسافرات اللاتي وصلن أبوظبي ببطاقات تهنئة وورودًا في هذه المناسبة العالمية، فيما انطلقت الإعلانات على متن طائرات الاتحاد للطيران المغادرة من أبوظبي برسائل الترحيب والتهنئة في هذا اليوم المميز، الذي يوافق أيضًا ذكرى حصول أول امرأة على رخصة طيار، حيث استحقت الفرنسية إليس ريموند دي لاروش هذه الرخصة في 8 مارس 1910، ما يجعلها مناسبة ملائمة تمامًا لإطلاق الاتحاد للطيران رحلتها المشغّلة بالكامل من قبل النساء لتجوب الآفاق.
في اليوم العالمي للمرأة.. الاتحاد للطيران تسير أول رحلة يقودها طاقم نسائي
في اليوم العالمي للمرأة.. الاتحاد للطيران تسير أول رحلة يقودها طاقم نسائي

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