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اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
مريم صليب
تتجه العديد من الفتيات في هذه الأيام إلى تعلم فن المكياج، لإضافة لمسة جمال على وجه كل سيدة وفتاة، لكن "دنيا" خالفت كل ما تحبه بنات جيلها وبرعت في "مكياج الرعب" حيث طورت نفسها رغم صغر سنها وقلة خبرتها لتبهر من حولها بعملها.

دنيا أسامة ذات الـ18 عاما، والتي تقطن في محافظة أسوان، منذ صغرها وهي تعشق أفلام الرعب بدلا من أفلام الكرتون، ما جعلها تفكر في استخدام أدوات التجميل والمكياج في تغيير ملامحها تماما مثل أبطال الرعب الذين تشاهدهم، وكانت صدمة والدتها كبيرة، والتي ظنت في إحدى المرات أنها ليست ابنتها.

ومنذ ذلك الوقت وبدأت تنمى دنيا الوقت تلك الهواية فتقول "اشتغلت كتير على نفسي علشان أنمي الموهبة وبقيت برسم بورتريهات بالفحم والألوان المائية"، ولكن تلك الهواية لم تعد تشبع رغبتها وبدأت في استخدام مستحضرات التجميل ولكن في تحضير ماسكات الرعب.

سخرت البنات منها في البداية ولكن إصرارها أن تبرع في تحضير أشكال مرعبة كالتي نراها في أفلام السينما كان أقوى من كلمات الانتقاد اللاذعة واستكملت طريقها وبدأت بالفعل في مشاهدة مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" لتعلم نفسها وتقوي موهبتها.

لم يخلو طريق الصغيرة من العقبات، حيث واجهت أزمة في الخامات، فأنواع الخامات المستخدمة في الأفلام الأجنبية باهظة الثمن عليها، ولكنها لم تيأس فقامت بشراء أنواع رخيصة غير مكلفة، أما الأنواع الأخرى المكلفة، بدأت في تعلم صناعتها في المنزل.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أهم الدعايا التي أظهرت دنيا للعالم الخارجي، ففي البداية أشاد أصدقائها ومن حولها بمهارتها، ليزداد عدد متابعيها وانهالت عليها تعليقات تشجيعية إيجابية جعلتها تفكر في أن تصل للسينما وتقوم بتحضير ماسكات الرعب.

وتتمنى "دنيا" أن تصل إلى السينما من خلال مهاراتها، وتحاول حاليا أن تنمي مهاراتها بنفسها حتى تكون جديرة بالعمل في مجال السينما.
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور
اختلفت عن بنات جيلها.. دنيا تصنع الرعب بمستحضرات التجميل.. صور

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