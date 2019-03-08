أوقاف السويس: الشهيد الحق من دافع عن وطنه ضد كل معتد

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: إن الله يصطفي من عباده من يشاء فيرفع درجاتهم ،ويعلي شأنهم، ويفيض عليهم من كراماته ونفحاته ،ويمدهم بعطاياه ورحماته ،ولا شك أن مقام الشهادة من اعلي المقامات قال جل جلاله " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " ويقول سبحانه " وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء " .





وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن جميع الخطباء والأئمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير مؤكدا ان المكانة السامية للشهداء والدرجة العالية التي اعدها الله لهم لا ينالها الا شهيد الحق فهناك شهيد الحق وقتيل الباطل ، فالشهيد الحق هو من دافع عن وطنه ضد كل معتد ، وبذل روحه فداء له ، وحماية لترابه ، وحفاظا على أهله وكل من يحيا علي أرضه ابتغاء مرضاة الله عز وجل فليس الوطن والعرض أقل مكانة من الدين والنفس والمال فهو من المقاصد العامة التي أكد الشرع الحنيف علي ضرورة الحفاظ عليها فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله او دون دمه أو دون دينه فهو شهيد ".



