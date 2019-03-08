تداول 469 شاحنة بضائع و56 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، (16) سفينة وتم تداول (616) شاحنة بضائع و(56) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (209) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (407) شاحنة بضائع و(28) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر الميناء، ثلاث سفن وهي محبة، الحرية 2، نما اكسبريس فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية2 ، نما اكسبريس و غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وبرنسيسة فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج ، سينا.