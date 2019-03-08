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اقتصاد

مخاوف فشل المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا تدفع أسواق آسيا للانخفاض

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:51 م
صدى البلد
أ ش أ
تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال جلسة تعاملات اليوم /الجمعة/ وسط تزايد مخاوف المستثمرين من فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين ، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت مؤسسة (ماركت ووتش) المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن عمليات البيع التي تلت صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال تسببت في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية قد أعلنت تراجع الصادرات بمقدار 20,7% خلال شهر فبراير، بعدما سجلت ارتفاعا بلغ 9.1% في شهر يناير، كما استمرت الواردات الصينية في التراجع لتسجل انخفاضا بنسبة 5.2%، وهو أكبر من الانخفاض الذي سجلته في شهر يناير، حيث تراجعت بنسبة 1.5%.

أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية في الأسواق الآسيوية، فقد انخفض مؤشر (شانغهاي) القياسي المركب بنسبة 3.3% ليسجل بذلك أسوأ خسارة له في يوم واحد منذ بداية 2019 حتى الآن، في حين انخفض مؤشر (شنتشن) المركب بنسبة 1.%، وتراجع مؤشر (هانج سنج) في هونج كونج بنسبة 1.7%، وهبط مؤشر (كوسبي) في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3%، فيما هبط مؤشر (ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.9%، وفي تايوان، انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 0.68%.

وفي اليابان، تراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 2%، بالرغم من صدور تقارير اقتصادية إيجابية أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2018، ليرتفع عن تقدير القراءة الأولية الذي أظهر سابقا 1.4%.

وأشارت جينجي بانج من شركة (آي جي) لدراسة استراتيجيات الأسواق إلى أن تزايد العوامل السلبية المتعلقة بالبيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو مستمر، وآخرها في منطقة اليورو، سينعكس بالسلب على الأسواق الآسيوية، ما جعل الأسواق تتجه نحو مزيد من الانخفاض في نهاية الأسبوع.

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