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أخبار العالم

برنامج أمني جديد يراقب حركة المسافرين بالمطارات لمنع تسلل الإرهابيين

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:20 م
صدى البلد
أ ش أ
كشف منسق شئون مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية السفير ناثان ساليس عن برنامج أمني جديد يراقب حركة المسافرين بالمطارات بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تسلل الإرهابيين .

وقال ساليس - في تصريحات ، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - " إن الولايات المتحدة طورت نظاما أمنيا جديدا مع شركائها الأوروبيين وحلفائها في بقية دول العالم ، يسمح لها بالتحكم في حركة المسافرين في مطاراتها لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها ".

وأوضح أن بلاده عملت خلال العقد الأخير على وضع نظام أمني أصبح يشكل نموذجا عالميا يسمح بمراقبة حركة المسافرين عبر مطاراتها والمطارات الأخرى ، داعيا الحلفاء الأوروبيين بسرعة دخول هذا البرنامج لمساعدتهم في منع تسلل الإرهابيين أيضا .

وأشار إلى أن هناك ٤٠ ألف إرهابي رصدتهم استخبارات الولايات المتحدة يبحثون الآن عن سوريا جديدة لممارسة أعمالهم الإرهابية والإجرامية ، مؤكدا أن الاستخبارات الأمريكية في سوريا والعراق لديها معلومات موثقة عن الجماعات الإرهابية وأعمالهم والإجرامية، كما تم رصد جزء كبير من أسماء المشاركين فيها.

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