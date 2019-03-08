مقتل 3 من عناصر داعش في غارة للطيران العراقي بمحافظة صلاح الدين

أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم /الجمعة/، مقتل 3 إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة ليلية نفذتها قيادة العمليات على أوكار للتنظيم في منطقتي الكور والعورة شمال شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين.



وقال الزهيري - في تصريحات أوردتها قناة "العراقية" الإخبارية - إن" المجموعة الإرهابية كانت تنوي استهداف زوار الإمامين علي الهادي وابنه الحسن العسكري، إلا أن العملية الاستباقية التي نفذتها وحدات قيادة عمليات سامراء أفشلت ذلك المخطط".



من ناحية أخرى أفاد مصدر أمني عراقي أن مجهولين فجروا عبوة صوتية قرب دار المحامي مفيد القطراني الواقع في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة العراقية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.



وأشار المصدر العراقي إلى أن القوات الأمنية فتحت فور وقوع الحادث تحقيقا للوقوف على ملابساته ولمعاقبة كافة المتورطين فيه.