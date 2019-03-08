فيسبوك يكشف عن خطة جديدة تضمن التشفير الكامل لحماية الخصوصية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج عن عزم موقع فيسبوك تنفيذ خطة تهدف إلى التشفير الكامل للمحادثات؛ لحماية خصوصية المشتركين في خدماته .



وأضاف زوكربيرج- وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة- أن مستقبل الاتصالات على فيسبوك سيتحول إلى خدمات خاصة ومشفرة، ويمكن للناس أن يثقوا فيما يقولونه لبعضهم البعض في أمان ، معترفا أن الجمهور لديهم شكوك في خطة الموقع لحماية الخصوصية؛ نظرا لسمعة الشركة الضعيفة في هذا الشأن.



وازدادت مخاوف مشرعين، ومستخدمين، ومستثمرين خلال العامين الماضيين من أن فيسبوك لا يقوم بما يكفي لحماية بيانات المستخدمين بعد سلسلة اختراقات وأخطاء تسببت في انتهاك الخصوصية .