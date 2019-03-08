ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فيسبوك يكشف عن خطة جديدة تضمن التشفير الكامل لحماية الخصوصية

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:26 م
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج عن عزم موقع فيسبوك تنفيذ خطة تهدف إلى التشفير الكامل للمحادثات؛ لحماية خصوصية المشتركين في خدماته .

وأضاف زوكربيرج- وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة- أن مستقبل الاتصالات على فيسبوك سيتحول إلى خدمات خاصة ومشفرة، ويمكن للناس أن يثقوا فيما يقولونه لبعضهم البعض في أمان ، معترفا أن الجمهور لديهم شكوك في خطة الموقع لحماية الخصوصية؛ نظرا لسمعة الشركة الضعيفة في هذا الشأن.

وازدادت مخاوف مشرعين، ومستخدمين، ومستثمرين خلال العامين الماضيين من أن فيسبوك لا يقوم بما يكفي لحماية بيانات المستخدمين بعد سلسلة اختراقات وأخطاء تسببت في انتهاك الخصوصية .

ترشيحاتنا

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

مواجهات عنيفة بـ حائط البراق.. ويهوديات يطالبن بالصلاة مع الرجال

عضو مجلس إدارة المصرى يكشف كواليس أزمة استضافة استاد بورسعيد لأمم أفريقيا

البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

معجزة تنقذ طفلا من الموت دهسا في الشيشان.. فيديو

جمال شعبان لأطباء معهد القلب: ادعوكم لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في العمليات

خطيب الحرم النبوي يحذر من الانشغال عن خطبة الجمعة حتى بلمس الحصى

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة والشرطة عقب تأدية صلاة الجمعة بمسجد المشير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. أسماء أم وأسطى نجار معًا: زوجي سبب نجاحي ولن أتخلى عنه

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

فيديو

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو
البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو
البنك الأوروبي: 2018 كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمصر لهذا السبب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟