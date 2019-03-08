سفير السعودية ببيروت: عودة السائحين السعوديين إلى لبنان ستأخذ مداها خلال أسابيع

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، أن عودة السائحين السعوديين إلى لبنان، من المنتظر أن تأخذها مداها الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، على نحو يشكل سندا مهما للاقتصاد اللبناني والدخل القومي للبلاد.



جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بحضور وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، حيث بحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي اللبناني خاصة مع بدء العمل الحكومي.



كما تناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة والاتفاقيات الثنائية بين السعودية ولبنان، والمنتظر توقيعها بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 13 فبراير الماضي، رفع تحذيرها للمواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان، وذلك عقب لقاء عقده رئيس الوزراء سعد الحريري مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا أثناء زيارته إلى بيروت، وفي ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية.



وينتظر أن ينعقد قريبا اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، لإقرار مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، على نحو يساهم في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما.