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اقتصاد

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تهوي بمؤشرات وول ستريت خلال التعاملات الإلكترونية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:52 م
وول ستريت
وول ستريت
أ ش أ
تراجعت مؤشرات بورصة (وول ستريت)، خلال التعاملات الإلكترونية قبيل قرع جرس جلسة اليوم /الجمعة/، لتتجه نحو تسجيل الجلسة الخامسة من الخسائر بعد تراجع الصادرات الصينية وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية قد أعلنت تراجع الصادرات بمقدار 20,7% خلال شهر فبراير، بعدما سجلت ارتفاعا بلغ 9.1% في شهر يناير، كما استمرت الواردات الصينية في التراجع لتسجل انخفاضا بنسبة 5.2%، وهو أكبر من الانخفاض الذي سجلته في شهر يناير، حيث تراجعت بنسبة 1.5%.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية الشهري في وقت لاحق اليوم، حيث توقع المحللون إضافة 185 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، وأن تنخفض معدل البطالة بنسبة 3.9%، والتي من المتوقع أن تصبح في أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، وربما تظهر دلالة على اعتدال متوقع منذ فترة طويلة في وتيرة النمو.

أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فقد انخفضت عقود مؤشر "داو جونز" الصناعي 200.23 نقطة، بما يوازي 0.78%، عند 25473.23 نقطة، وتراجعت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 22.52 نقطة، بما يوازي 0.81%، عند 2748.9 نقطة، وخسرت عقود مؤشر "ناسداك" 84.46 نقطة، بما يوازي 1.13%، عند 7421.46 نقطة.

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