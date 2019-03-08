لا تنسى شهداءها ومصابيها.. القوات المسلحة نموذج عطاء لا ينتهى

تظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم جيلًا بعد جيل الدرع الواقي لمصر والحصن المنيع، لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، يقدم رجالها كل يوم نموذجًا فريدًا للعمل والعطاء بكل الصدق والشرف، يحافظون علي أمن الوطن وحماية ثوابته واستقراره في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر القومي مهما كانت التضحيات.
وتعد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أحد أعرق الجمعيات العالمية التى أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهـم وتنمية قدراتهم والارتقاء بكفاءتها خاصة المصابين منهم بما ييسر اندماجهم فى المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية، وتستلهم الجمعية فى رسالتها روح الدستور والقوانين المنظمـة بذات الشأن، إيمانًا من القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته.
وفي عام ١٩٥٣ انضمت الجمعية إلى الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء ومقرها باريس كما قامت الجمعية بإنشاء مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة عام ١٩٥٤ ليتولى إعداد الأفراد من ذوى الإعاقة من المحاربين القدماء كما تم إنشاء مصنع للأطراف الصناعية عام ١٩٦٠ نجحت الجمعية فى تكوين الاتحاد العربى للمحاربين القدماء ويشمل جميع الجمعيات المماثلة فى شتى أنحاء الوطن العربى ليحقق الرعاية الكاملة للمحاربين القدماء بانضمام 18 دولة عربية و 5 منظمات تعمل بذلك المجال.
ومع بداية عام ١٩٩٥ حرصت جمعية المحاربين القدماء علي التحديد الدقيق لشروط العضوية وتسجيل بيانات الأعضاء وربطها بالحاسب الآلى لسهولة المراجعة واستخراج الإحصاءات اللازمة كما تم تطوير أسلوب صرف الأجهزة التعويضية وزيادة الإعانات التى تصرف لأصحاب الدخل المحدود من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.
ويأتي دور الجمعية من خلال مشاركتها في أنشطة الاتحاد العربى لجمعيات المحاربين القدماء الي السعي لتحقيق السلام العالمى وتحسين الوضع الاجتماعي للمحاربين القدماء والمجاهدين وضحايا الحرب ، وتحقيق التعاون وتنسيق أعمال الجمعيات والهيئات الأعضاء ، والمعاونة في إنشاء جمعيات أو هيئات جديدة فى البلاد العربية.
وفي الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة وجود؛ من أجل بناء حضارة جديدة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، آثرت القوات المسلحة ورجالها أن تكون دماؤهم وأرواحهم فداءً لمصر وشعبها، فقدمت العديد من الشهداء والتضحيات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وتأمين حدود الدولة وجبهتها الداخلية بجانب تضحيات رجال الشرطة الأوفياء في نسيج وطني واحد يجسد أسمى معاني التضحية والفداء دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
وحرصت القوات المسلحة علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية أو بسبب الخدمة من خلال العديد من الخدمات من أهمها:
- إقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الدولية للمحاربين القدماء لتبادل الخبرات والمعلومات خاصة فى مجال التشريعات العامة والخدمات التي تقدم لتلك الفئة.
- دعوة المنظمات والهيئات على تذليل الصعوبات التى قد تعترض سبل التيسير على المصابين واسر الشهداء فى حياتهم المدنية ، والعمل على المحافظة على المزايا والحقوق الممنوحة لأعضاء الجمعية طبقا للقانون.
- تكريم جميع مصابى العمليات الحربية والمستفيدين من اسر الشهداء ومصابى العمليات فى احتفالات اكتوبر ويوم الشهيد ويوم المعاق العالمى والمناسبات المختلفة سنويا وتقديم الهدايا العينية والمادية بالتنسيق مع المحافظات مستوي الجمهورية على مدار العام .
- إقرار صرف 7 أنواع من الإعانات والمساعدات المقدمة من الجمعية "الاعانة الثابتة - الاعانات العاجلة - بدل مرافق - الإعانة الملحة - إعانة الزواج - إعانة السلفة - إعانة الوفاة".
- صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات المساعدة لمصابي العمليات الحربية ، وصرف الدراجة البخارية للمستحقين بقرار من القومسيون الطبي العسكري ويتحمل العضو 50% من ثمن الدراجة وتتحمل الجمعية 50% الباقية.
- إصدار خطابات إلى مركز تأهيل العجوزة لصرف قطع غيار كرسي متحرك واجهزة تعويضية وكراسي متحركة وبشرط تجديد البطاقة العلاجية.
- إصدار خطابات التوصية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للإعفاء من المصروفات الدراسية لمصابي العمليات الحربية للعجز الكلي أو تخفيضها للعجز الجزئي، وعمل خطابات لتخفيض اشتراك النوادى التابعة لوزراة الشباب والرياضة.
- تنفيذ المعارض الفنية المختلفة لمنتجات المعاقين العسكريين من أعضاء الجمعية .
- إذكاء قيم الولاء والانتماء بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتكريم قدامى القادة المحاربين والأبناء المتفوقين دراسيا كل عام.
- التنسيق مع فرع الشئون الشخصية بهيئة التنظيم والإدارة لإجراء قرعة المصيف على الأسماء المستحقة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية طبقا للأعداد المحددة كل عام ، فضلا عن تنظيم الرحلات الدورية لليوم الواحد لأعضاء الجمعية من مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
- إيواء ورعاية مصابي العمليات الحربية اجتماعيا وصحيا وثقافيا ونفسيا داخل نزل إقامة مجهزة بفرع الوفاء والأمل بمدينة نصر.
- تطوير الوحدات الانتاجية التابعة للجمعية من خلال مصنع الأخشاب ومصنع الأجهزة التعويضية الذي يقدم صناعات التأهيل الجسدي والأجهزة التعويضية والتأهيلية ومستلزمات الإعاقة.
- تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من خلال القطاع الطبي بالقوات المسلحة من خلال التخصصات الطبية الموجودة بجمعية الوفاء والأمل، وبواسطة الاستشاريين العسكريين المكلفين من قبل القوات المسلحة بالمرور على ذوي الإعاقة ، ومن خلال المستشفيات العسكرية الموجودة على مستوى الجمهورية.
- وفي مجال الخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية يتم المرور اليومى على نزلاء الجمعية لمتابعة الحالات واكتشاف المشاكل الخاصة بهم ومحاولة حلها أول بأول، وبعمل تقييم اجتماعى ونفسي لجميع النزلاء الجدد لتقييمهم مع عمل بعض جلسات للعلاج للحالات التى تستدعى ذلك.
- القيام بتطبيق بطارية اختبارات نفسية على الحالات التى تعانى من مشاكل نفسية يهدف اعداد برنامج علاجى يتناسب مع طبيعة الحالة النفسية لتقديم العلاج المناسب لها ، وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع الخارجى .
- وفي مجال التأهيل المهنى يتم عقد دورات لغة انجليزية من خلال معمل اللغات الموجود بالوفاء والامل بالتنسيق مع معهد اللغات للقوات المسلحة ، وعقد دورات نظم المعلومات من خلال معمل النظم الموجود بالوفاء والامل بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ، بجانب عقد دورات تعليم "نجارة – خزف – نحت خشبي – ... إلخ" من خلال مركز التأهيل الموجود بالوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة التدريب المهنى للقوات المسلحة.
- تقدم الجمعية العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للأعضاء من خلال تنفيذ نشاط رياضي للمحاربين فى الألعاب الآتية "السباحة – كرة طائرة جلوس – تنس الطاولة – كرة السلة – العاب قوى – رفع الاثقال" ويشترك النادى سنويا فى بطولة الدورى والكأس للجمهورية.
ومن خلال قصر الثقافة الموجود بمقر الجمعية يتم اقامة العديد من الانشطة والمسابقات والخدمات الثقافية كالفنون التشكيلية ورسوم الاطفال والرسم على الحرير واقامة الندوات الدينية بجانب مكتبة قصر الثقافة وايضا فصول محو الامية .
- تنظم الجمعية رحلات الحج الإقتصادى لصالح أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ورحلات الحج السياحى لصالح الضباط المتقاعدين والضباط العاملين وضباط الصف والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، كما تنظم الجمعية خلال العام الهجري عدد من رحلات العمرة "المولد النبوى- النصف من شعبان - أول رمضان" لخدمة اعضاء الجمعية .
وتيسيرا علي أعضاء الجمعية تم إنشاء مكتب للاستعلامات واستقبال ومتابعة مطالب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على الخط الساخن 19701، كما قامت بتوفير خدمة الاستعلام الصوتى على الأرقام التالية 33052960 /33051768، كما يمكن للأعضاء التواصل مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن طريق البريد الالكترونى [email protected]
195 ش 26 يوليو العجوزة أمام مسرح البالون ويشمل نطاق مسئوليته محافظاتي القاهرة والجيزة، ورقم التليفون 33034673 - 33041850
فرع الإسكندرية
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الإسكندرية – مطروح – البحيرة" ومقره 37 ش الشهيد صلاح مصطفى – المسلة – الاسكندرية تليفون 4849978 03 – 034868096
فرع الزقازيق
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الشرقية – القليوبية" وعنوانه أرض الفواخير فوق المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق ، تليفون :0552285081
فرع المنصورة
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ" ومقره مساكن المرور الجديدة عمارة 7 بالدور الأول شقة 11 ، وتليفونه (0502267095 0502217617)
فرع الإسماعيلية
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "السويس / بورسعيد / الاسماعيلية / جنوب سيناء / شمال سيناء" بمنطقة زمزم الطريق السريع بجانب مدرسة الإسماعيلية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، ورقمه (0643365090) ورقم (0643364807)
فرع أسيوط
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "المنيا –سوهاج – الوادى الجديد – أسيوط" والعنوان : ش الجلاء اما مديرية الزراعة بمدينة اسيوط وتليفونه (0882325064 - 0882318420)
فرع قنا
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "البحر الأحمر – قنا – أسوان" والعنوان : مدينة الكنوز ش السجل المدنى عمارة رقم 269 شقة 1،2 ، وتليفونه (0965213864) ورقم ( 09652138654)
مكتب الفيوم
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الفيوم – بنى سويف" والعنوان : ديوان عام محافظة الفيوم
مكتب الغربية
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "الغربية – المنوفية" والعنوان : ديوان عام محافظة الغربية.
وتعد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أحد أعرق الجمعيات العالمية التى أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهـم وتنمية قدراتهم والارتقاء بكفاءتها خاصة المصابين منهم بما ييسر اندماجهم فى المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية، وتستلهم الجمعية فى رسالتها روح الدستور والقوانين المنظمـة بذات الشأن، إيمانًا من القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته.
- إنشاء الجمعية عام 1951
وفي عام ١٩٥٣ انضمت الجمعية إلى الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء ومقرها باريس كما قامت الجمعية بإنشاء مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة عام ١٩٥٤ ليتولى إعداد الأفراد من ذوى الإعاقة من المحاربين القدماء كما تم إنشاء مصنع للأطراف الصناعية عام ١٩٦٠ نجحت الجمعية فى تكوين الاتحاد العربى للمحاربين القدماء ويشمل جميع الجمعيات المماثلة فى شتى أنحاء الوطن العربى ليحقق الرعاية الكاملة للمحاربين القدماء بانضمام 18 دولة عربية و 5 منظمات تعمل بذلك المجال.
ومع بداية عام ١٩٩٥ حرصت جمعية المحاربين القدماء علي التحديد الدقيق لشروط العضوية وتسجيل بيانات الأعضاء وربطها بالحاسب الآلى لسهولة المراجعة واستخراج الإحصاءات اللازمة كما تم تطوير أسلوب صرف الأجهزة التعويضية وزيادة الإعانات التى تصرف لأصحاب الدخل المحدود من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.
- الخدمات التي تقدمها الجمعية
ويأتي دور الجمعية من خلال مشاركتها في أنشطة الاتحاد العربى لجمعيات المحاربين القدماء الي السعي لتحقيق السلام العالمى وتحسين الوضع الاجتماعي للمحاربين القدماء والمجاهدين وضحايا الحرب ، وتحقيق التعاون وتنسيق أعمال الجمعيات والهيئات الأعضاء ، والمعاونة في إنشاء جمعيات أو هيئات جديدة فى البلاد العربية.
- توحيد السياسة العامة للجمعيات والهيئات الأعضاء
وفي الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة وجود؛ من أجل بناء حضارة جديدة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، آثرت القوات المسلحة ورجالها أن تكون دماؤهم وأرواحهم فداءً لمصر وشعبها، فقدمت العديد من الشهداء والتضحيات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وتأمين حدود الدولة وجبهتها الداخلية بجانب تضحيات رجال الشرطة الأوفياء في نسيج وطني واحد يجسد أسمى معاني التضحية والفداء دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
- الاهتمام بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والعمليات الإرهابية
وحرصت القوات المسلحة علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية أو بسبب الخدمة من خلال العديد من الخدمات من أهمها:
- إقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الدولية للمحاربين القدماء لتبادل الخبرات والمعلومات خاصة فى مجال التشريعات العامة والخدمات التي تقدم لتلك الفئة.
- دعوة المنظمات والهيئات على تذليل الصعوبات التى قد تعترض سبل التيسير على المصابين واسر الشهداء فى حياتهم المدنية ، والعمل على المحافظة على المزايا والحقوق الممنوحة لأعضاء الجمعية طبقا للقانون.
- تكريم جميع مصابى العمليات الحربية والمستفيدين من اسر الشهداء ومصابى العمليات فى احتفالات اكتوبر ويوم الشهيد ويوم المعاق العالمى والمناسبات المختلفة سنويا وتقديم الهدايا العينية والمادية بالتنسيق مع المحافظات مستوي الجمهورية على مدار العام .
- إقرار صرف 7 أنواع من الإعانات والمساعدات المقدمة من الجمعية "الاعانة الثابتة - الاعانات العاجلة - بدل مرافق - الإعانة الملحة - إعانة الزواج - إعانة السلفة - إعانة الوفاة".
- صرف الأجهزة التعويضية والمستلزمات المساعدة لمصابي العمليات الحربية ، وصرف الدراجة البخارية للمستحقين بقرار من القومسيون الطبي العسكري ويتحمل العضو 50% من ثمن الدراجة وتتحمل الجمعية 50% الباقية.
- إصدار خطابات إلى مركز تأهيل العجوزة لصرف قطع غيار كرسي متحرك واجهزة تعويضية وكراسي متحركة وبشرط تجديد البطاقة العلاجية.
- إصدار خطابات التوصية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للإعفاء من المصروفات الدراسية لمصابي العمليات الحربية للعجز الكلي أو تخفيضها للعجز الجزئي، وعمل خطابات لتخفيض اشتراك النوادى التابعة لوزراة الشباب والرياضة.
- تنفيذ المعارض الفنية المختلفة لمنتجات المعاقين العسكريين من أعضاء الجمعية .
- إذكاء قيم الولاء والانتماء بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتكريم قدامى القادة المحاربين والأبناء المتفوقين دراسيا كل عام.
- التنسيق مع فرع الشئون الشخصية بهيئة التنظيم والإدارة لإجراء قرعة المصيف على الأسماء المستحقة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية طبقا للأعداد المحددة كل عام ، فضلا عن تنظيم الرحلات الدورية لليوم الواحد لأعضاء الجمعية من مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
- إيواء ورعاية مصابي العمليات الحربية اجتماعيا وصحيا وثقافيا ونفسيا داخل نزل إقامة مجهزة بفرع الوفاء والأمل بمدينة نصر.
- تطوير الوحدات الانتاجية التابعة للجمعية من خلال مصنع الأخشاب ومصنع الأجهزة التعويضية الذي يقدم صناعات التأهيل الجسدي والأجهزة التعويضية والتأهيلية ومستلزمات الإعاقة.
- تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من خلال القطاع الطبي بالقوات المسلحة من خلال التخصصات الطبية الموجودة بجمعية الوفاء والأمل، وبواسطة الاستشاريين العسكريين المكلفين من قبل القوات المسلحة بالمرور على ذوي الإعاقة ، ومن خلال المستشفيات العسكرية الموجودة على مستوى الجمهورية.
- وفي مجال الخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية يتم المرور اليومى على نزلاء الجمعية لمتابعة الحالات واكتشاف المشاكل الخاصة بهم ومحاولة حلها أول بأول، وبعمل تقييم اجتماعى ونفسي لجميع النزلاء الجدد لتقييمهم مع عمل بعض جلسات للعلاج للحالات التى تستدعى ذلك.
- القيام بتطبيق بطارية اختبارات نفسية على الحالات التى تعانى من مشاكل نفسية يهدف اعداد برنامج علاجى يتناسب مع طبيعة الحالة النفسية لتقديم العلاج المناسب لها ، وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع الخارجى .
- وفي مجال التأهيل المهنى يتم عقد دورات لغة انجليزية من خلال معمل اللغات الموجود بالوفاء والامل بالتنسيق مع معهد اللغات للقوات المسلحة ، وعقد دورات نظم المعلومات من خلال معمل النظم الموجود بالوفاء والامل بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ، بجانب عقد دورات تعليم "نجارة – خزف – نحت خشبي – ... إلخ" من خلال مركز التأهيل الموجود بالوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة التدريب المهنى للقوات المسلحة.
- تقدم الجمعية العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للأعضاء من خلال تنفيذ نشاط رياضي للمحاربين فى الألعاب الآتية "السباحة – كرة طائرة جلوس – تنس الطاولة – كرة السلة – العاب قوى – رفع الاثقال" ويشترك النادى سنويا فى بطولة الدورى والكأس للجمهورية.
ومن خلال قصر الثقافة الموجود بمقر الجمعية يتم اقامة العديد من الانشطة والمسابقات والخدمات الثقافية كالفنون التشكيلية ورسوم الاطفال والرسم على الحرير واقامة الندوات الدينية بجانب مكتبة قصر الثقافة وايضا فصول محو الامية .
- تنظم الجمعية رحلات الحج الإقتصادى لصالح أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ورحلات الحج السياحى لصالح الضباط المتقاعدين والضباط العاملين وضباط الصف والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، كما تنظم الجمعية خلال العام الهجري عدد من رحلات العمرة "المولد النبوى- النصف من شعبان - أول رمضان" لخدمة اعضاء الجمعية .
وتيسيرا علي أعضاء الجمعية تم إنشاء مكتب للاستعلامات واستقبال ومتابعة مطالب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على الخط الساخن 19701، كما قامت بتوفير خدمة الاستعلام الصوتى على الأرقام التالية 33052960 /33051768، كما يمكن للأعضاء التواصل مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن طريق البريد الالكترونى [email protected]
- عناوين وتليفونات المقر الرئيسى والأفرع الخارجية
195 ش 26 يوليو العجوزة أمام مسرح البالون ويشمل نطاق مسئوليته محافظاتي القاهرة والجيزة، ورقم التليفون 33034673 - 33041850
فرع الإسكندرية
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الإسكندرية – مطروح – البحيرة" ومقره 37 ش الشهيد صلاح مصطفى – المسلة – الاسكندرية تليفون 4849978 03 – 034868096
فرع الزقازيق
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الشرقية – القليوبية" وعنوانه أرض الفواخير فوق المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق ، تليفون :0552285081
فرع المنصورة
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ" ومقره مساكن المرور الجديدة عمارة 7 بالدور الأول شقة 11 ، وتليفونه (0502267095 0502217617)
فرع الإسماعيلية
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "السويس / بورسعيد / الاسماعيلية / جنوب سيناء / شمال سيناء" بمنطقة زمزم الطريق السريع بجانب مدرسة الإسماعيلية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، ورقمه (0643365090) ورقم (0643364807)
فرع أسيوط
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "المنيا –سوهاج – الوادى الجديد – أسيوط" والعنوان : ش الجلاء اما مديرية الزراعة بمدينة اسيوط وتليفونه (0882325064 - 0882318420)
فرع قنا
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "البحر الأحمر – قنا – أسوان" والعنوان : مدينة الكنوز ش السجل المدنى عمارة رقم 269 شقة 1،2 ، وتليفونه (0965213864) ورقم ( 09652138654)
مكتب الفيوم
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات "الفيوم – بنى سويف" والعنوان : ديوان عام محافظة الفيوم
مكتب الغربية
يتولى خدمة الاعضاء فى محافظات "الغربية – المنوفية" والعنوان : ديوان عام محافظة الغربية.