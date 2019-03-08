الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا محدودا لحركة الرياح على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية، ولكنه لا يصل إلى حد العاصفة.



وتابع عبد العال، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة سوف ترتفع عن المعدل الطبيعي لها، بين درجتين إلى 3 درجات.



وأشار عبدالعال إلى أن آخر موجات التقلبات الشتوية كانت السباقة، ولن نشهد خلال الفترة المقبلة سوى موجات ربيعية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وأوضح عبد العال، أن الفصول الانتقالية التي تمر بها البلاد كفصل الربيع يشهد الكثير من التقلبات الجوية، والظواهر الجوية في أوقات بخلاف أوقاتها الطبيعية.