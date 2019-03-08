تعرف على الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

تحرص القــوات المسلحــة على الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم، بجانب الزيارات المتواصلة من القيـــادة العــــامة لمصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة بشكل دوري والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الطبية والمعنوية، فضلا عن زيارات الوزراء ورموز ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات لتقديم الدعم المعنوي لهم، عرفانا بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.
وحرصت القوات المسلحة علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية او بسبب الخدمة من خلال العديد من الخدمات من أهمها:
- إقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الدولية للمحاربين القدماء لتبادل الخبرات والمعلومات خاصة فى مجال التشريعات العامة والخدمات التي تقدم لتلك الفئة.
- دعوة المنظمات والهيئات على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سبل التيسير على المصابين وأسر الشهداء فى حياتهم المدنية، والعمل على المحافظة على المزايا والحقوق الممنوحة لأعضاء الجمعية طبقا للقانون.
- تكريم جميع مصابى العمليات الحربية والمستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات فى احتفالات اكتوبر ويوم الشهيد ويوم المعاق العالمى والمناسبات المختلفة سنويا وتقديم الهدايا العينية والمادية بالتنسيق مع المحافظات مستوي الجمهورية على مدار العام.
- إقرار صرف 7 أنواع من الإعانات والمساعدات المقدمة من الجمعية "الإعانة الثابتة - الإعانات العاجلة - بدل مرافق - الإعانة الملحة - إعانة الزواج - إعانة السلفة - إعانة الوفاة".
- إصدار خطابات إلى مركز تأهيل العجوزة لصرف قطع غيار كرسي متحرك وأجهزة تعويضية وكراسي متحركة وبشرط تجديد البطاقة العلاجية.
- إصدار خطابات التوصية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للإعفاء من المصروفات الدراسية لمصابي العمليات الحربية للعجز الكلي أو تخفيضها للعجز الجزئي، وعمل خطابات لتخفيض اشتراك النوادي التابعة لوزراة الشباب والرياضة.
- تنفيذ المعارض الفنية المختلفة لمنتجات المعاقين العسكريين من أعضاء الجمعية.
- إذكاء قيم الولاء والانتماء بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتكريم قدامى القادة المحاربين والأبناء المتفوقين دراسيا كل عام.
- التنسيق مع فرع الشئون الشخصية بهيئة التنظيم والإدارة لجراء قرعة المصيف على الأسماء المستحقة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية طبقا للأعداد المحددة كل عام، فضلا عن تنظيم الرحلات الدورية لليوم الواحد لأعضاء الجمعية من مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
- إيواء ورعاية مصابي العمليات الحربية اجتماعيا وصحيا وثقافيا ونفسيا داخل نزل اإقامة مجهزة بفرع الوفاء والأمل بمدينة نصر.
- تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من خلال القطاع الطبي بالقوات المسلحة من خلال التخصصات الطبية الموجودة بجمعية الوفاء والأمل، وبواسطة الاستشاريين العسكريين المكلفين من قبل القوات المسلحة بالمرور على ذوي الإعاقة ، ومن خلال المستشفيات العسكرية الموجودة على مستوى الجمهورية.
- وفي مجال الخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية يتم المرور اليومى على نزلاء الجمعية لمتابعة الحالات واكتشاف المشاكل الخاصة بهم ومحاولة حلها أول بأول، وبعمل تقييم اجتماعى ونفسي لجميع النزلاء الجدد لتقييمهم مع عمل بعض جلسات للعلاج للحالات التي تستدعي ذلك.
- القيام بتطبيق بطارية اختبارات نفسية على الحالات التى تعانى من مشاكل نفسية يهدف إعداد برنامج علاجي يتناسب مع طبيعة الحالة النفسية لتقديم العلاج المناسب لها، وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع الخارجي.
- تقدم الجمعية العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للأعضاء من خلال تنفيذ نشاط رياضي للمحاربين فى الألعاب الآتية "السباحة – كرة طائرة جلوس – تنس الطاولة – كرة السلة – العاب قوى – رفع الأثقال" ويشترك النادي سنويا فى بطولة الدورى والكأس للجمهورية.
ومن خلال قصر الثقافة الموجود بمقر الجمعية يتم إقامة العديد من الأنشطة والمسابقات والخدمات الثقافية كالفنون التشكيلية ورسوم الأطفال والرسم على الحرير واقامة الندوات الدينية بجانب مكتبة قصر الثقافة وايضا فصول محو الأمية.
- تنظم الجمعية رحلات الحج الاقتصادى لصالح أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ورحلات الحج السياحى لصالح الضباط المتقاعدين والضباط العاملين وضباط الصف والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، كما تنظم الجمعية خلال العام الهجري عدد من رحلات العمرة "المولد النبوى- النصف من شعبان - أول رمضان" لخدمة أعضاء الجمعية.
وتيسيرا علي أعضاء الجمعية تم إنشاء مكتب للاستعلامات واستقبال ومتابعة مطالب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على الخط الساخن 19701، كما قامت بتوفير خدمة الاستعلام الصوتى على الأرقام التالية 33052960 /33051768، كما يمكن للأعضاء التواصل مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن طريق البريد الالكترونى [email protected]
وحرصت القوات المسلحة علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية او بسبب الخدمة من خلال العديد من الخدمات من أهمها:
- إقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الدولية للمحاربين القدماء لتبادل الخبرات والمعلومات خاصة فى مجال التشريعات العامة والخدمات التي تقدم لتلك الفئة.
- دعوة المنظمات والهيئات على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سبل التيسير على المصابين وأسر الشهداء فى حياتهم المدنية، والعمل على المحافظة على المزايا والحقوق الممنوحة لأعضاء الجمعية طبقا للقانون.
- تكريم جميع مصابى العمليات الحربية والمستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات فى احتفالات اكتوبر ويوم الشهيد ويوم المعاق العالمى والمناسبات المختلفة سنويا وتقديم الهدايا العينية والمادية بالتنسيق مع المحافظات مستوي الجمهورية على مدار العام.
- إقرار صرف 7 أنواع من الإعانات والمساعدات المقدمة من الجمعية "الإعانة الثابتة - الإعانات العاجلة - بدل مرافق - الإعانة الملحة - إعانة الزواج - إعانة السلفة - إعانة الوفاة".
- إصدار خطابات إلى مركز تأهيل العجوزة لصرف قطع غيار كرسي متحرك وأجهزة تعويضية وكراسي متحركة وبشرط تجديد البطاقة العلاجية.
- إصدار خطابات التوصية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للإعفاء من المصروفات الدراسية لمصابي العمليات الحربية للعجز الكلي أو تخفيضها للعجز الجزئي، وعمل خطابات لتخفيض اشتراك النوادي التابعة لوزراة الشباب والرياضة.
- تنفيذ المعارض الفنية المختلفة لمنتجات المعاقين العسكريين من أعضاء الجمعية.
- إذكاء قيم الولاء والانتماء بتكريم الأم المثالية والأب المثالى لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتكريم قدامى القادة المحاربين والأبناء المتفوقين دراسيا كل عام.
- التنسيق مع فرع الشئون الشخصية بهيئة التنظيم والإدارة لجراء قرعة المصيف على الأسماء المستحقة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية طبقا للأعداد المحددة كل عام، فضلا عن تنظيم الرحلات الدورية لليوم الواحد لأعضاء الجمعية من مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
- إيواء ورعاية مصابي العمليات الحربية اجتماعيا وصحيا وثقافيا ونفسيا داخل نزل اإقامة مجهزة بفرع الوفاء والأمل بمدينة نصر.
- تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من خلال القطاع الطبي بالقوات المسلحة من خلال التخصصات الطبية الموجودة بجمعية الوفاء والأمل، وبواسطة الاستشاريين العسكريين المكلفين من قبل القوات المسلحة بالمرور على ذوي الإعاقة ، ومن خلال المستشفيات العسكرية الموجودة على مستوى الجمهورية.
- وفي مجال الخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية يتم المرور اليومى على نزلاء الجمعية لمتابعة الحالات واكتشاف المشاكل الخاصة بهم ومحاولة حلها أول بأول، وبعمل تقييم اجتماعى ونفسي لجميع النزلاء الجدد لتقييمهم مع عمل بعض جلسات للعلاج للحالات التي تستدعي ذلك.
- القيام بتطبيق بطارية اختبارات نفسية على الحالات التى تعانى من مشاكل نفسية يهدف إعداد برنامج علاجي يتناسب مع طبيعة الحالة النفسية لتقديم العلاج المناسب لها، وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع الخارجي.
- تقدم الجمعية العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للأعضاء من خلال تنفيذ نشاط رياضي للمحاربين فى الألعاب الآتية "السباحة – كرة طائرة جلوس – تنس الطاولة – كرة السلة – العاب قوى – رفع الأثقال" ويشترك النادي سنويا فى بطولة الدورى والكأس للجمهورية.
ومن خلال قصر الثقافة الموجود بمقر الجمعية يتم إقامة العديد من الأنشطة والمسابقات والخدمات الثقافية كالفنون التشكيلية ورسوم الأطفال والرسم على الحرير واقامة الندوات الدينية بجانب مكتبة قصر الثقافة وايضا فصول محو الأمية.
- تنظم الجمعية رحلات الحج الاقتصادى لصالح أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ورحلات الحج السياحى لصالح الضباط المتقاعدين والضباط العاملين وضباط الصف والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، كما تنظم الجمعية خلال العام الهجري عدد من رحلات العمرة "المولد النبوى- النصف من شعبان - أول رمضان" لخدمة أعضاء الجمعية.
وتيسيرا علي أعضاء الجمعية تم إنشاء مكتب للاستعلامات واستقبال ومتابعة مطالب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على الخط الساخن 19701، كما قامت بتوفير خدمة الاستعلام الصوتى على الأرقام التالية 33052960 /33051768، كما يمكن للأعضاء التواصل مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن طريق البريد الالكترونى [email protected]