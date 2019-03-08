في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

في اليوم العالمي للمرأة، نجد الكثير من الأمثلة التي ضربتها المرأة في النجاح والتفوق وتصدرها لشغل أماكن احتكرها الرجال، ومن أبرز هذه السيدات، كانت أمل سليمان بنت محافظة الشرقية والتي تصدرت المشهد في مصر لكونها أول مأذونة في الوطن العربي رافعة شعار "الست بميت راجل".



وتعد أمل سليمان، أول مأذونة بمدينة القنايات، وأول امرأة تتقلّد هذا المنصب على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم العربي، وقد ولدت في مدينة الزقازيق، وحصلت علي ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1998 ثم حصلت على الماجستير في القانون العام والجنائي.



وقالت "أمل" لـ "صدى البلد"، إن زوجها هو من شجَّعها علي تقديم أوراقها للترشح للحصول علي منصب مأذونة المدينة، خاصة عقب وفاة مأذون المنطقة عام 2007، مؤكدة أن ترشيح زوجها لها بمثابة المفاجأة فلم تكن تتوقع أن تصبح في يوم من الأيام مأذونة، خاصة مع الأعراف والتقاليد.



ولفتت إلى أنها بالفعل جهزت الأوراق وزادت ثقتها وإصرارها على التقديم من أجل الحصول على المنصب، خاصة أنها تحمل ماجستير في القانون، وبالفعل تقدّمت بأوراقها لتقع في منافسة شرسة مع 12 رجلًا ومع إرادة القدر وإنصاف القضاء، صدر قرار قبول أوراقها كأول مأذونة في شهر فبراير 2008 من محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق.



وتمر الأيام وجميع أبناء المدينة يتابعون هل سيتم حصول "أمل" فعلًا على الدفاتر لعقد القران أم لا، وانقسم عدد من رجال الدين بين مُؤيد ومعارض ليأتي يوم 24 سبتمبر 2008، لتحصل "أمل" رسميًا على دفاتر الزواج والطلاق لتصبح مأذونة مدينة القنايات.



وأشارت "سليمان": "في البداية تعرضت لعدد من محاولات النيل من عزيمتي، خاصة عند تلقي الطلبات لعقد القران، كما أن هناك عددا من الأهالي تخوفوا من صحة العقود التي أقوم بتحريرها وتوثيقها في المحكمة، خاصة أن مدينة القنايات مُنقسمة إلي قسمين القنايات أول والقنايات ثان، وكان هناك مأذون آخر كان الأهالي يلجأون إلى تحرير عقودهم لديه لخشيتهم مني، ولكن مع مرور الأيام حققت نجاحًا لم يكن أحد يتوقعه سواء من الأهل أو الجيران".



وأشارت "أمل" إلى أنها لديها مكتب خاص بها، تستقبل فيه الراغبون في عقد قرانهم وتذهب إلى دور المناسبات والمنازل لعقد القران وأنها تفتخر بعملها ولن تنسي تشجيع زوجها لها في البداية.