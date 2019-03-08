في اليوم العالمي للمرأة.. سيرين عبد النور: قولي له أنا حنونة صبورة ومثقفة

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.
وكتبت سيرين عبد النور تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «قولي له انا حنونة صبورة ومثقفة .. انا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي ... وان احتجت اي مساعدة فانا هنا #لأنني_إمرأة #يوم_المرأة_العالمي».
فيما تواصل سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد الذي يجمعها بالنجم السوري تيم حسن،وسوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
وكتبت سيرين عبد النور تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «قولي له انا حنونة صبورة ومثقفة .. انا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي ... وان احتجت اي مساعدة فانا هنا #لأنني_إمرأة #يوم_المرأة_العالمي».
فيما تواصل سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد الذي يجمعها بالنجم السوري تيم حسن،وسوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.