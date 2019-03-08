ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في اليوم العالمي للمرأة.. سيرين عبد النور: قولي له أنا حنونة صبورة ومثقفة

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.

وكتبت سيرين عبد النور تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «قولي له انا حنونة صبورة ومثقفة .. انا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي ... وان احتجت اي مساعدة فانا هنا #لأنني_إمرأة #يوم_المرأة_العالمي».

فيما تواصل سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد الذي يجمعها بالنجم السوري تيم حسن،وسوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ترشيحاتنا

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

واشنطن تتهم طهران بخرق قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخ باليستية

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

حكاية اليوم العالمي للمرأة.. بدأ باحتجاجات نساء أمريكا يوم 8 مارس

فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

هل صيام أول أيام شهر رجب فضل خاص ؟ .. الإفتاء تجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟