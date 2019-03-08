في اليوم العالمي للمرأة.. سيرين عبد النور: قولي له أنا حنونة صبورة ومثقفة

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة 8 مارس.



وكتبت سيرين عبد النور تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «قولي له انا حنونة صبورة ومثقفة .. انا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي ... وان احتجت اي مساعدة فانا هنا #لأنني_إمرأة #يوم_المرأة_العالمي».



فيما تواصل سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد الذي يجمعها بالنجم السوري تيم حسن،وسوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

