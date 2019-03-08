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حوادث

مصرع رضيع وإصابة والديه وشقيقه في حادث سيارة بالشرقية

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:13 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
لقي طفل رضيع مصرعه، فيما أصيب والديه وشقيقه الأكبر نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

فيما تلقي اللوء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي يفيد بورود بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- القاهرة الصحراوي" أمام كريازي، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها كلا من " أحمد م" 30 سنة محاسب مقيم الباجور، وزوجته" إبتسام ع" 29 سنة، طبية ونجلهما" محمود" 3 سنوات" و" حمزة" 9 شهور.

وعلي الفور تم الدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين حيث تبين مصرع الطفل الرضيع واصابة الوالدين وشقيقة بكدمات وجروح وكسور بمناطق متفرقة بأنحاء الجسد وجار تحرير المحضر اللازم.

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