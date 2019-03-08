توجيهات لضباط الجيزة بفرض السيطرة وتحقيق الردع العام وتحجيم الجريمة

عقدت قيادات مديرية أمن الجيزة عدة اجتماعات مع رؤساء المباحث لاستعراض الخطة الأمنية المتبعة خلال الفترة الحالية واضافة بعض التعديلات بها بما يتناسب مع المستجدات لمنع تزايد الجرائم الجنائية من جرائم القتل والمشاجرات والتعدي.
وتضمن الاجتماع توجيهات للضباط بتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسية الوزارة بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام طبقا للقانون مع الالتزام بضبط النفس وحسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة للبلاغات، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بشن حملات مكبرة بصفة يومية لتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة من محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
ودفعت مديرية أمن الجيزة بدوريات أمنية وفرق من الانتشار السريع لتجوب الشوارع على مدار اليوم لملاحظة الحالة الامنية وضبط ما يخل بالقانون وتتركز تلك الدوريات في المناطق النائية والصحراوية التي قد تعد مسرحا لعصابات السرقة بالإكراه مستغلين خلو تلك المناطق وايضا الشوارع المزدحمة لمكافحة جرائم السرقة والخطف والسيطرة على المشاجرات، فيما يقود اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث حملات يومية على بؤر الأسلحة والمخدرات ومطاردة الهاربين من أحكام جنائية، وأكدت مديرية أمن الجيزة علي دور إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في مكافحة التحرش والتعدي على الأطفال وتقديم الدعم النفسي لمن يتعرض منهم للتعذيب او الاعتداء الجنسي.