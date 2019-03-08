توجيهات لضباط الجيزة بفرض السيطرة وتحقيق الردع العام وتحجيم الجريمة

عقدت قيادات مديرية أمن الجيزة عدة اجتماعات مع رؤساء المباحث لاستعراض الخطة الأمنية المتبعة خلال الفترة الحالية واضافة بعض التعديلات بها بما يتناسب مع المستجدات لمنع تزايد الجرائم الجنائية من جرائم القتل والمشاجرات والتعدي.





وتضمن الاجتماع توجيهات للضباط بتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسية الوزارة بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام طبقا للقانون مع الالتزام بضبط النفس وحسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة للبلاغات، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بشن حملات مكبرة بصفة يومية لتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة من محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.



