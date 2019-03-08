تحقيقات موسعة في حريق مصنع أبورواش.. وندب المعمل الجنائي للمعاينة.. صور

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة في التهام حريق لمصنع كيماويات بمنطقة أبو رواش، وأمرت النيابة بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول بندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء الفحص والمعاينة وتحديد سبب الحريق.



وكلفت النيابة المعمل الجنائي بكتابة تقرير حول نقطة بداية ونهاية الحريق ومسبباته والخسائر التي خلفها وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه قرابة الساعة الخامسة مساء أمس تصاعدت ألسنة اللهب من مصنع بالكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي في منطقة أبو رواش فانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالجيزة حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء ومع تزايد ارتفاع ألسنة اللهب وانتشار الحريق نتيجة احتواء المصنع علي حاويات ضخمة من مادة التنر المساعدة علي الاشتعال تم تعزيز القوات بـ8 سيارات إطفاء أخرى وخزان مياه وتمكنت من محاصرة النيران بعد مرور ما يقرب من ساعتين ونصف.



وأضافت التحقيقات المصنع يقوم بتعبئة التنر دون ترخيص ويقع على مساحة 500 متر مقام بالطوب الأحمر، وسقف خرساني، ورجحت التحريات نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بالموتور، ما أسفر عن احتراق 150 طن مذيبات.