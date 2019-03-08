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محافظات

إزالة 40 عقارا آيل للسقوط في القاهرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:38 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
شنت أجهزة الأحياء بمحافظة القاهرة تطبيقاَ لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملة لإزالة مخالفات البناء ورصدها فى المهد، أسفرت عن تنفيذ قرارات الإزالات بتنفيذ 40 ازالة بمباني ما بين خطورة داهمة بأحياء الشرابية والخليفة ومبانى مخالفة وبدون ترخيص ، وازالت بالمهد وكذلك رفع إعلانات مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد المحافظ أنه تم خلال الاسبوع الماضى التصدى فى المهد لخمس محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة ، كذلك تم استرداد قطعة أرض وإزالة التعديات عليها بواقع 6350 م2 بحى طرة بمنطقة بدر الليثى بشق الثعبان.

وكذلك مساحة 4470م2 بحلوان تابعة لوزارة الرى ، هذا بخلاف ما تم إزالته من عقارات صادر لها قرارات خطورة داهمة او مبانى مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة لها او بدون ترخيص.

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