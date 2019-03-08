ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عصابة تهريب الأدوية الفاسدة بمطار القاهرة وبحوزتها 500 ألف قرص

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وكانت إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بمديرية الأمن قد تمكنت من ضبط "عامل" ، وبحوزته (عدد 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر – مبلغ مالى) ، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بإمتداد طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركيًا وخاصة ب "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى والمتخصصة فى تغليف واستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة ، ومقيم بمحافظة الشرقية، وكذلك محمود .م.إ ، سن 52 "موظف"، وخالد .ع.م ، سن 38 "صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات قيام المتهم الأول بخلط مادة الأمينو بلبن الأطفال، وتخزينها بمساكن الشيراتون وترويجها عقب ذلك بمساعدة الثانى والثالث والمتهم السابق ضبطه ، وأنه يقوم بتصنيعها بمعرفته وكلًا من ( محمد.ا.ع سن 36 "مدير شركة إستيراد وتصدير "– ياسر.م.م سن 37 "طبيب" وصاحب مصنع أدوية) ، ومقيمان دائرة قسم شرطة 15 مايو (جار ضبطهما) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

السعودية تدرس قرارا جديدا بشأن البنوك

الزمالك يشكو سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط .. مستند

فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 سيدات الأكثر تأثيرا في العالم.. أنجيلا ميركل ملكة على عرش أقوى سيدة و9 وصيفات

إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بـ مكة

حكاية اليوم العالمي للمرأة.. بدأ باحتجاجات نساء أمريكا يوم 8 مارس

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

استمرار حبس 5 متهمين فى تنظيم الأرانب بالأقصر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أصغر نائبة في البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟