ضبط عصابة تهريب الأدوية الفاسدة بمطار القاهرة وبحوزتها 500 ألف قرص

تمكن رجال الأ من بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة.





وكانت إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بمديرية الأمن قد تمكنت من ضبط "عامل" ، وبحوزته (عدد 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر – مبلغ مالى) ، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بإمتداد طريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركيًا وخاصة ب "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالى.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى والمتخصصة فى تغليف واستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة ، ومقيم بمحافظة الشرقية، وكذلك محمود .م.إ ، سن 52 "موظف"، وخالد .ع.م ، سن 38 "صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة.



