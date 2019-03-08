بيطري الشرقية: ضبط 236 عبوة لـ36 صنف دواء مخالف بالقرين وأبوحماد

أكد الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم التشديد على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.



وأضاف "توفيق" انه قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي القرين وأبو حماد لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية.



وأشار إلى أن الحملة قامت بتحرير (3) محاضر مخالفة وضـبط (236 عبوة) لـ (36 صنفا) دواء بيطري مخالفة ( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور إستخدامها بيطريا ) ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، واتخاذ مايلزم قانونًا.